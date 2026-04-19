回せるの？コレ


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『“生きづまる”私たち』〜あやみと小1の壁　1話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜あやみと小1の壁】

フルタイムの会社員あやみ。長女かなの小学校入学で、共働きの夫の協力はあるものの日々の生活は目が回る忙しさに。なにかと我慢しがちな娘が新しい環境になじめるか心配しているなか…。

皆さまご機嫌よう


長女の入学準備の真っ最中！


「小学校の開門は8時です」「宿題の丸つけは親御さんに」


うわっ私見逃しそう


ここに毎日か…


この新しい環境になじめるだろうか


パパとも連携とらなきゃ


作戦会議をします！


私1人では対応が難しいことがわかりました…


あの子は辛くても我慢するから


あなたも家事お願い


パパ…ちゃんとやってね？


よし！お弁当完成！


朝ごはん食べて！


オレもう行くわ！


じゃあママもお仕事行くから


いってらしゃい！


行ってきます！って言わせてあげたかったなぁ…


ずぅ〜ん…


とにかく急がなきゃ！


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』