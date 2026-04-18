しょうゆとオイスターソースでコク満点！10分以内で作れる「肉豆腐丼」
【画像で見る】短時間で作れるスピー丼！「肉豆腐丼」
忙しい日には丼の出番！ご飯とおかずが一緒に食べられるので、洗い物が少なく片付けがラクに。豚こまを使ったレシピなら、豚肉を切らずに使えるので料理の時短にも役立ちます。今回は料理研究家の小林まさみさんが10分以内で作れる、その名も「スピー丼」を紹介してくれました。
▷レシピを教えてくれたのは
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■肉豆腐丼
「しょうゆにオイスターソースを組み合わせるのが、短時間でも味しみしみにする秘訣。ごま油の香りをきかせて、コク満点に仕上げます」（小林まさみさん）
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...120g
もめん豆腐...1丁（約300g）
万能ねぎの斜め薄切り...3本分
温かいご飯...どんぶり2杯分
＜A＞
・砂糖、酒、しょうゆ...各大さじ1と1/2
・オイスターソース、ごま油...各小さじ2
・水...3/4カップ
【作り方】
1 豆腐は縦4等分に切る。
2 直径24cmのフライパンにAを混ぜ、強めの中火にかける。煮立ったら豚肉を加えて色が変わるまで煮て、アクを取る。
3 肉を端に寄せ、豆腐を並べて中火にし、スプーンで煮汁を回しかけながら約5分煮る。
4 器にご飯を盛り、肉と豆腐をのせる。煮汁を煮立ててからかけ、万能ねぎをのせる。
（1人分654kcal／塩分2.7g）
「豚こまは、さまざまな部位の豚肉が混ざっているので、いろいろな味わいがあるのも魅力です。ぜひ、毎日の食事づくりに役立ててくださいね」（小林さん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食