知ってる人だけ得をする。最大100％還元も可能な「スマホ決済」の“お得すぎる活用術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆ANA Payが「最大100％還元」に！スマホ決済を上手に活用する方法
キャッシュレス決済が広まり、PayPayや楽天ペイなどスマホ決済を利用している方も多いと思います。今回はそんなスマホ決済のお得なキャンペーンをご紹介します。
まずはANA Payのキャンペーンについてです。現在、ANA Payでは最大100％還元キャンペーンが開催中です。
100％返ってくるのは驚きですよね。エントリー期間は4月30日（木）まで。
対象者は4月1日（水）〜4月30日（木）の期間にANA Payを新規登録した方、もしくは今年2月1日（日）〜3月31日（火）の期間にANA PayのApple Payでのタッチ決済を利用していない方のどちらかです。
僕はすでにANA Payを利用していますが、対象期間にタッチ決済をしていなかったので、キャンペーン対象者になりました。ANA Payの利用履歴で簡単に確認することができます。
4月30日（木）までにエントリーを済ませ、今月4月中と来月5月中に各1回以上、ANA Payのタッチ決済（iDまたはVisaのタッチ決済）をApple Payで利用すると100％キャッシュバックされます。キャッシュバック上限は1,000円なので、上限までは実質無料ということになります。
4月と5月で2ヶ月連続利用する必要がありますが、決済金額に条件はないので、たとえば4月に100円、5月に900円利用して合計1,000円ということでも問題ありません。
◆ANA Payはマイルをチャージすることも可能
ANA PayをApple Payで利用するためには、ANA PayバーチャルプリペイドカードをApple Payに登録する必要があります。
ANA Payバーチャルプリペイドカードとは、ANA Payを登録すると自動で発行されるカードです。ANA Pay画面に「Apple Payタッチ払い」と表示されているので、そこからApple Payに設定できます。
ANA Payは、あらかじめチャージしてから利用するスマホ決済です。銀行口座やクレジットカードなどからチャージすることができます。
また、マイルをANA Payにチャージして利用することも可能です。期限が切れそうなマイルがあって、航空券と引き換えるまでは貯まっていない場合などにANA Payにチャージすれば、無駄なくマイルを消費することができます。
◆AEON Payの利用で「まいばすけっと」がポイント10倍に
次はAEON Payのキャンペーンについてです。首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）の「まいばすけっと」でAEON Payで決済すると、「基本の10倍還元キャンペーン」が開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
AEON Payのコード決済（イオンカード払いまたはチャージ払い）が対象で、WAONタッチやWAON POINT利用分はキャンペーン対象外です。
まいばすけっとでAEON Payを利用すると通常200円（税込）ごとに1ポイント還元です。キャンペーン期間中は10ポイント還元になるので、還元率は5％ということになります。
還元されるのはWAON POINTで、還元上限は5,000ポイントです。つまり10万円までの決済がキャンペーン対象なので、よほどのことがない限り上限に達することはないでしょう。
◆毎月20日のウエルシア活用で実質還元率アップ
WAON POINTは毎月20日にウエルシアで利用すると1.5倍分の価値に変身します。たとえば1,000ポイント利用すると1,500円分の買い物ができるのです。
今回のAEON Payのキャンペーンで還元されたWAON POINTを20日にウエルシアで利用することにすれば、まいばすけっとでは実質7.5％還元と考えることもできます。
ANA PayもAEON Payも、これから始める方は最初の設定が面倒と感じるかもしれません。しかし、その設定を済ませてしまえばあとは簡単に利用することができます。どちらのスマホ決済もキャンペーンをよく開催しているので、この機会にぜひ登録してみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆ANA Payが「最大100％還元」に！スマホ決済を上手に活用する方法
キャッシュレス決済が広まり、PayPayや楽天ペイなどスマホ決済を利用している方も多いと思います。今回はそんなスマホ決済のお得なキャンペーンをご紹介します。
100％返ってくるのは驚きですよね。エントリー期間は4月30日（木）まで。
対象者は4月1日（水）〜4月30日（木）の期間にANA Payを新規登録した方、もしくは今年2月1日（日）〜3月31日（火）の期間にANA PayのApple Payでのタッチ決済を利用していない方のどちらかです。
僕はすでにANA Payを利用していますが、対象期間にタッチ決済をしていなかったので、キャンペーン対象者になりました。ANA Payの利用履歴で簡単に確認することができます。
4月30日（木）までにエントリーを済ませ、今月4月中と来月5月中に各1回以上、ANA Payのタッチ決済（iDまたはVisaのタッチ決済）をApple Payで利用すると100％キャッシュバックされます。キャッシュバック上限は1,000円なので、上限までは実質無料ということになります。
4月と5月で2ヶ月連続利用する必要がありますが、決済金額に条件はないので、たとえば4月に100円、5月に900円利用して合計1,000円ということでも問題ありません。
◆ANA Payはマイルをチャージすることも可能
ANA PayをApple Payで利用するためには、ANA PayバーチャルプリペイドカードをApple Payに登録する必要があります。
ANA Payバーチャルプリペイドカードとは、ANA Payを登録すると自動で発行されるカードです。ANA Pay画面に「Apple Payタッチ払い」と表示されているので、そこからApple Payに設定できます。
ANA Payは、あらかじめチャージしてから利用するスマホ決済です。銀行口座やクレジットカードなどからチャージすることができます。
また、マイルをANA Payにチャージして利用することも可能です。期限が切れそうなマイルがあって、航空券と引き換えるまでは貯まっていない場合などにANA Payにチャージすれば、無駄なくマイルを消費することができます。
◆AEON Payの利用で「まいばすけっと」がポイント10倍に
次はAEON Payのキャンペーンについてです。首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）の「まいばすけっと」でAEON Payで決済すると、「基本の10倍還元キャンペーン」が開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）まで。
AEON Payのコード決済（イオンカード払いまたはチャージ払い）が対象で、WAONタッチやWAON POINT利用分はキャンペーン対象外です。
まいばすけっとでAEON Payを利用すると通常200円（税込）ごとに1ポイント還元です。キャンペーン期間中は10ポイント還元になるので、還元率は5％ということになります。
還元されるのはWAON POINTで、還元上限は5,000ポイントです。つまり10万円までの決済がキャンペーン対象なので、よほどのことがない限り上限に達することはないでしょう。
◆毎月20日のウエルシア活用で実質還元率アップ
WAON POINTは毎月20日にウエルシアで利用すると1.5倍分の価値に変身します。たとえば1,000ポイント利用すると1,500円分の買い物ができるのです。
今回のAEON Payのキャンペーンで還元されたWAON POINTを20日にウエルシアで利用することにすれば、まいばすけっとでは実質7.5％還元と考えることもできます。
ANA PayもAEON Payも、これから始める方は最初の設定が面倒と感じるかもしれません。しかし、その設定を済ませてしまえばあとは簡単に利用することができます。どちらのスマホ決済もキャンペーンをよく開催しているので、この機会にぜひ登録してみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）