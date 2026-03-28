アメリカとイスラエルがイランに攻撃を始めてから28日で1カ月になります。イスラエルは新たに核関連施設を攻撃し、イランは報復を宣言するなど、戦闘終結は見通せない状況です。

【映像】攻撃を受けたイランの様子

イスラエル軍は27日、イラン西部アラクの重水炉や、中部ヤズド近郊にあるウラン加工施設などを攻撃したと明らかにしました。

この攻撃についてイランのアラグチ外相は、「アメリカと調整して実施された」とし、発電所などへの攻撃を10日間延期するとしたトランプ大統領の主張と「矛盾している」と反発しています。イランの革命防衛隊は、アメリカとイスラエルに関係する中東の工業拠点への報復を宣言しました。

こうした中、アメリカメディアは、サウジアラビアの空軍基地に27日に、イランのミサイルが着弾し、アメリカ兵10人がけがをしたと報じました。中東メディアによりますと、先月28日以降、これまでに少なくともイラン側で1937人、イスラエル側で19人が死亡しています。

イエメンの親イラン武装組織「フーシ派」は、イランへの攻撃が激化し続けた場合などに軍事介入に踏み切ると警告しました。紅海などが攻撃されれば、世界のエネルギー危機に拍車がかかる恐れがあります。（ANNニュース）