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YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【魂のプレゼン】"錦糸町 都内ナンバー1説"を本気で立証してみた。」を公開した。動画では、不動産業に携わり、自らも錦糸町でシェアハウスを運営するゴリラ氏が、同エリアの知られざるポテンシャルを多角的にプレゼンしている。



ゴリラ氏は、錦糸町を「究極の二重人格」と表現し、駅の北口と南口で全く異なる顔を持つことを紹介した。北口は「太陽の北口」と呼ばれ、大型商業施設や豊かな自然が広がる錦糸公園が隣接しており、「都内の幸せの99%がある」と、家族連れにも最適な住環境であることを力説。さらに、プールやジム、ジャグジーを備えた総合体育館がワンコインで利用できるなど、生活の利便性が極めて高い点を強調している。



一方の南口は「夜の南口」として、800店舗以上の飲食店が密集する繁華街の魅力を解説した。都内屈指のコスパを誇る中華料理店や、120度の高温サウナ、23区初となるオールナイト営業の銭湯など、充実したエンタメ性を熱弁。アクセス面でも、総武線や半蔵門線を利用することで、東京の主要駅へ乗り換えなしで移動できる圧倒的な交通利便性を持つと語る。



独自の視点として、家賃相場に触れた上で「家買った方がいいと思う」と主張。現在も再開発が猛スピードで進んでおり、次々と新しいビルが建設されている現状から、将来的に不動産の資産価値が上がっていく可能性が高いという見解を展開した。



抜群のアクセスと多様なライフスタイルに応える錦糸町は、通勤のしやすさや生活の充実度を重視する層にとって、有力な選択肢であると結論付けた。



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