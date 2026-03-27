「アフターサービス」or「カスタマーサービス」どっちが【和製英語】？これがわかる人はものしり！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「アフターサービス」と「カスタマーサービス」、どちらが和製英語でしょうか？

正解は「アフターサービス」でした！

「アフターサービス」は、物品や生産物を販売したあとに、販売店やメーカーが修理などについて、買い手にサービスすることです。

英語で、「カスタマーサービス（customer service）」といいますよ。

ほかにも、「アフターセールサービス（after-sale service）」や「リペアサービス（repair service）」という表現も使われます。

あなたはわかりましたか？

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！