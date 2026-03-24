真面目な彼には絶対言えない私の副業「墓場まで持っていく予定です」／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年3月2日 記事は取材時の状況）
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あなたには、恋人に内緒にしていることはありますか？ 誰にでも小さな秘密や、あえて話題に出さないようにしていることの１つや２つ、あるのではないでしょうか。今回は、事務職の佳奈さん（仮名）にお話を聞きました。実年齢の29歳には見えない可愛らしいルックスで、実際おしゃれには手を抜かないと言います。
そんな佳奈さんの、彼に言えない秘密とは何なのでしょう。
◆地味だけど堅実で真面目な彼
彼とは勤め先が同じで、共通の知人と飲みに行って知り合ったそうです。32歳でエンジニアとして勤め、地味なルックスではありますが、堅実で真面目な性格の彼に佳奈さんから惹かれていったそう。佳奈さんの猛アタックによって、付き合うことになりました。
彼は高校で男子校に通っていたので、どちらかというと色恋には疎いほう。二人はアニメやゲームの趣味が合い、外でデートと言うよりは、どちらかの家で趣味の時間を過ごすことが多いそうです。
「彼は真面目なので、女、酒、ギャンブルなんかとは無縁でとても安心できます。このまま順調にゴールインできたらいいな」
穏やかな彼と何気ない日常を送っている佳奈さんですが、佳奈さんには絶対に彼氏には言えない秘密が2つあるそうです。
◆彼には絶対に言えない秘密
1つ目は高校卒業後、地下アイドルとして活動をしていたこと。彼氏には今の会社に入る前は、別の会社で働いていたことにしています。
「アイドル活動くらいなら言ってもいいんじゃないか、って友達には言われるんですけど。地下アイドルって思っているよりディープな世界なんですよ」
なんでも、ファンとの距離がだいぶ近いそうです。過去にファンと撮ったチェキを見せてもらいましたが、確かにかなり密着した佳奈さんとファンの方が写っていました。
◆ほっぺたにキスをしながらチェキ撮影
小さなライブ会場でライブをした後は特典会を行い、そこではグッズの他メンバーとチェキを撮るのは定番とのこと。佳奈さんもハグしながらチェキを撮ったりするのは当たり前で、なかにはほっぺにキスしながら…なんてグループもあったそうです。
「ファンの方とはSNSを通じて個人的にやり取りすることがあります。もちろんライブチケットの手配など業務的なやり取りもしますが、よく来てくださる方とのデートに応じたりもしていました。家電など高額なプレゼントをいただいたこともありましたね(笑)」
なんと佳奈さんの秘密はこれだけではなく、「さらに…」と話を続けてくれました。
◆いまだに続くファンとの“秘密の交流”
2つ目は、地下アイドル時代のファンと今も繋がりがあり支援してもらっていること。
「彼氏がいるので実際にお会いすることはなくなりましたが、ライブチャットに昔のファンの方を呼んでいるんです。今もSNSで繋がってはいるので、そこでひっそりと告知しています。アイドル時代とは違う、少し際どい衣装なんかを着て配信すると人が集まりますね」
ファン側はライブルームに入っている時間はお金が発生するため、佳奈さんはそこから得た副収入があると言います。使い道は美容や将来の貯蓄と、堅実的です。
◆結婚したら辞めるつもり
「稼げるうちに稼いでおかないと。もちろん結婚して一緒に暮らし始めたら、隠せるとは思っていません。なので、その時には辞めようと思っています」
人見知りな彼は、SNSなどは一切やっていないと言います。そんな彼はましてライブチャットなんて知るはずもなく、バレる心配はあまりないそう。
「彼との安定した将来は手放したくないので、徹底的に衣装や履歴を処分して墓場まで持っていく予定です。もうだいぶお金も貯まってきたし、辞め時かな」
佳奈さんも今年で30歳。彼への罪悪感があるからこそ、絶対にバレないように幸せな結婚生活を送るつもりだと語っていました。
＜文／北見ちひろ＞
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あなたには、恋人に内緒にしていることはありますか？ 誰にでも小さな秘密や、あえて話題に出さないようにしていることの１つや２つ、あるのではないでしょうか。今回は、事務職の佳奈さん（仮名）にお話を聞きました。実年齢の29歳には見えない可愛らしいルックスで、実際おしゃれには手を抜かないと言います。
◆地味だけど堅実で真面目な彼
彼とは勤め先が同じで、共通の知人と飲みに行って知り合ったそうです。32歳でエンジニアとして勤め、地味なルックスではありますが、堅実で真面目な性格の彼に佳奈さんから惹かれていったそう。佳奈さんの猛アタックによって、付き合うことになりました。
彼は高校で男子校に通っていたので、どちらかというと色恋には疎いほう。二人はアニメやゲームの趣味が合い、外でデートと言うよりは、どちらかの家で趣味の時間を過ごすことが多いそうです。
「彼は真面目なので、女、酒、ギャンブルなんかとは無縁でとても安心できます。このまま順調にゴールインできたらいいな」
穏やかな彼と何気ない日常を送っている佳奈さんですが、佳奈さんには絶対に彼氏には言えない秘密が2つあるそうです。
◆彼には絶対に言えない秘密
1つ目は高校卒業後、地下アイドルとして活動をしていたこと。彼氏には今の会社に入る前は、別の会社で働いていたことにしています。
「アイドル活動くらいなら言ってもいいんじゃないか、って友達には言われるんですけど。地下アイドルって思っているよりディープな世界なんですよ」
なんでも、ファンとの距離がだいぶ近いそうです。過去にファンと撮ったチェキを見せてもらいましたが、確かにかなり密着した佳奈さんとファンの方が写っていました。
◆ほっぺたにキスをしながらチェキ撮影
小さなライブ会場でライブをした後は特典会を行い、そこではグッズの他メンバーとチェキを撮るのは定番とのこと。佳奈さんもハグしながらチェキを撮ったりするのは当たり前で、なかにはほっぺにキスしながら…なんてグループもあったそうです。
「ファンの方とはSNSを通じて個人的にやり取りすることがあります。もちろんライブチケットの手配など業務的なやり取りもしますが、よく来てくださる方とのデートに応じたりもしていました。家電など高額なプレゼントをいただいたこともありましたね(笑)」
なんと佳奈さんの秘密はこれだけではなく、「さらに…」と話を続けてくれました。
◆いまだに続くファンとの“秘密の交流”
2つ目は、地下アイドル時代のファンと今も繋がりがあり支援してもらっていること。
「彼氏がいるので実際にお会いすることはなくなりましたが、ライブチャットに昔のファンの方を呼んでいるんです。今もSNSで繋がってはいるので、そこでひっそりと告知しています。アイドル時代とは違う、少し際どい衣装なんかを着て配信すると人が集まりますね」
ファン側はライブルームに入っている時間はお金が発生するため、佳奈さんはそこから得た副収入があると言います。使い道は美容や将来の貯蓄と、堅実的です。
◆結婚したら辞めるつもり
「稼げるうちに稼いでおかないと。もちろん結婚して一緒に暮らし始めたら、隠せるとは思っていません。なので、その時には辞めようと思っています」
人見知りな彼は、SNSなどは一切やっていないと言います。そんな彼はましてライブチャットなんて知るはずもなく、バレる心配はあまりないそう。
「彼との安定した将来は手放したくないので、徹底的に衣装や履歴を処分して墓場まで持っていく予定です。もうだいぶお金も貯まってきたし、辞め時かな」
佳奈さんも今年で30歳。彼への罪悪感があるからこそ、絶対にバレないように幸せな結婚生活を送るつもりだと語っていました。
＜文／北見ちひろ＞