【結果速報】第61回作業療法士国家試験の合格者数・合格率・合格基準と、働く人の実体験を紹介！

第61回作業療法士国家試験の概要

試験日

筆記試験：2026年（令和8年）2月23日（月）

口述試験・実技試験：2026年（令和8年）2月24日（火）

合格発表

2026年（令和8年）3月23日（月）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第61回作業療法士国家試験の結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 全体 5,426人 4,947人 91.2% 新卒 4,801人 4,636人 96.6%



作業療法士国家試験の過去5年間の合格率はおよそ83～89％で推移しています。

厚生労働省｜理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の合格発表について（第57回、第58回、第59回、第60回、第61回）より作成

配点・合格基準

作業療法士国家試験は次の全200問で出題されます。

理学療法士・作業療法士共通問題 100問 作業療法士専門問題 100問

第61回作業療法士国家試験の配点、合格基準は下記のとおりでした。

一般問題を1問1点（158点満点）、実地問題を1問3点（120点満点）とし、次の全てを満たす 総得点 167以上/278点 実地問題 43点以上/120点 総得点 167以上/278点 実地問題 43点以上/120点

過去5年間の合格基準の推移を見ると、正答率約60%と一定です。また、合格点は165～168点となっています。

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する作業療法士名簿に登録されることで、初めて有資格者としての業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまで時間がかかるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。



住所地を管轄する保健所

※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください



受付時間

保健所（一部の県については県庁）の業務時間内



提出書類

〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） ・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円切手（速達を希望する場合は300円分の切手） 申請書類の提出先住所地を管轄する保健所※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください受付時間保健所（一部の県については県庁）の業務時間内提出書類〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） ・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円切手（速達を希望する場合は300円分の切手） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかります。その間に登録済証明書の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は発行してもらいましょう。登録済証明書用はがきは、主に保健所で配布しています。また、オンラインでの発行も可能です。

参照：資格申請案内 ｜厚生労働省 参照：資格申請案内 ｜厚生労働省

作業療法士の給与データ

作業療法士として働くにあたり、給与水準は気になるポイントの一つです。ここでは、令和6年賃金構造基本統計調査とジョブメドレーに掲載されている求人データをもとに、作業療法士の給与の傾向を整理します。

参照元｜令和6年賃金構造基本統計調査

経験年数別の給与データ 令和6年賃金構造基本統計調査では、作業療法士、理学療法士 言語聴覚士、視能訓練士の経験年数に応じた給与を合算のデータとして紹介しています。これらの職種では、経験1年未満の平均年収304万円からスタートし、1～4年で約63万円増加します。月収の増加に加えて、ボーナスの支給額が増えることが大きな要因です。

下限平均 上限平均 総平均 正職員の月給 25万9,193円 33万2,485円 29万5,839円 正職員の年収 3,62万8,702円 4,65万4,790円 4,14万1,746円 パート・アルバイトの時給 1,547円 1,853円 1,701円 作業療法士の平均給与

※年収は「月給の総平均 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算

ジョブメドレーに掲載されている求人（2026年2月時点）から作業療法士の月収と年収、時給を算出しました。平均月給はおよそ29万円、年収403万円となっています。ただし、残業手当や賞与など月によって変動する金額は含みません。実際に支給される金額はこれよりも高くなる可能性があります。



以下の記事では2024年のジョブメドレーのデータをもとにした都道府県・職場・年齢別の給与の調査結果をまとめています。給料の一例として参考にしてください。

作業療法士の年収はいくら？病院などの職場別、エリア別給料ランキング

実際に働く作業療法士のリアル 作業療法士としての勤務先は多岐にわたり、現場で直面する状況や感じ方は人それぞれです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな作業療法士に取材してきました。その中で聞いた、作業療法士の実体験を紹介します。 ＜ケース1＞社会心理学の視点をリハビリに取り入れた助川さん

回復期リハビリテーション病棟で脳梗塞による麻痺などの改善に取り組む助川さん。傾聴を重視し、患者さんの心理面にも目を向けた独自のアプローチを実践しています。作業療法士の仕事の幅広さや奥深さを語ってくれました。

体の施術は心から？作業療法士がリハビリに「社会心理学」の視点を取り入れるワケ ＜ケース2＞精神科病院から総合病院に転職した28歳のOさん

新卒で精神科病院に就職後、教育体制の整った環境で幅広く学びたいと総合病院へ転職したOさん。履歴書・職務経歴書の書き方や面接で意識したことを、実例とともに語ってくれました。転職を考えている作業療法士にとっても参考になる内容です。

【作業療法士インタビュー】28歳女性の履歴書・職務経歴書・志望動機・面接対策（精神科病院→総合病院） ジョブメドレーを使って仕事が決まるまでの期間 実際に就職や転職を考えた場合、次の職場はどれくらいの期間で決まるのでしょう。で転職した作業療法士448人のデータを分析しました。 求人サイトジョブメドレーを利用して仕事を決めた作業療法士が、応募から入職までにかかった日数は平均57.3日（中央値47日）でした。この平均日数には「入職を数ヶ月待ってもらった」「資格取得のため急いで入職した」など、さまざまなケースが含まれます。 勤務形態別の日数を調査したところ、正職員は平均65.7日（中央値55日）でした。一方、パート・アルバイトは平均44.6日（中央値35日）と、入職までの日数が比較的短い結果となりました。正職員や常勤の契約職員では、勤務条件や入職時期の調整が必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。

平均日数 中央値日数 正職員 65.7日 55日 パート・アルバイト 44.6日 35日

※実際に入職した求人を対象に、応募から入職までの日数を計測

出典：ジョブメドレー会員データ（正職員、パート・アルバイト） 期間：2024年12月～2025年11月

対象：ジョブメドレーを通じて転職した作業療法士

調査人数：421人 指標：応募から入職までにかかった日数

すでに内定をもらっている人も、これから仕事を探す人も、働き方やキャリアについて考える場面は出てくることでしょう。その際は、をのぞいてみるのも一つの手です。そのときの状況や希望に合った条件で求人を探すことができます。

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