【今週の運勢】3月23日（月）〜3月29日（日）の運勢第1位は天秤座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 3月23日（月）〜3月29日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★天秤座

運勢第1位！ 混迷する状況の中でも、曇りなき眼で「真実」を見抜ける一週間です。周囲の意見に振り回されず、物事の本質を水晶のようにクリアに捉えてください。あなたが導き出す「答え」は、自分だけでなく、関わるすべての人にとっての公平な指針となり、深い信頼を勝ち取ることになる星回りです。

第2位★牡牛座

運勢第2位！ 表舞台で表現するよりも、自分の内面にある「静かな情熱」を形にするための準備期間です。これまで抱えてきた不要な思い込みをクレンズし、まっさらな自分に戻る勇気を持ってください。目に見えない場所で整えた「心の土台」が、まもなく現実の世界で大きな実を結びます。

第3位★牡羊座

運勢第3位！ 霧が晴れるように「自分の進むべき道」がクリアに見えてくるときです。迷いや葛藤を脱ぎ捨て、本能が指し示す方向へ迷わず踏み出してください。あなたの純粋なエネルギーが周囲を巻き込み、停滞していた状況を一気に動かす起爆剤となります。

第4位★獅子座

自分の限界を超え、より広い世界へと意識を拡張させるタイミングです。「これまでの自分」という枠を飛び出し、未知の分野や海外の文化に触れることで、眠っていた才能が目覚めやすくなります。ふたつの異なる環境を同時並行で楽しむ余裕が、あなたの人生に奥行きと新しい可能性をもたらすでしょう。

第5位★山羊座

自分の心が本当に「安心できる居場所」を整える一週間です。周囲の喧騒から離れ、自分の本能が求める心地よい環境へ移動する準備を始めてください。住まいを整えたり、家族との絆を深めたりする中で、未来へ向かって力強く羽ばたくためのエネルギーが、心の奥底から湧き上がってくるのを感じるでしょう。

第6位★水瓶座

突発的なトラブルや思いがけない変化を、鮮やかな手際で「有益な情報」へと変換できる一週間です。感情的に反応するのではなく、何が起きたのかを客観的に分析し、言葉にすることで運気が劇的に好転します。失敗を恐れず、むしろそれを「おもしろいネタ」として発信するくらいの軽やかさが、周囲に新しい視点をもたらすでしょう。

第7位★射手座

誰かの顔色をうかがうのではなく、あなたが自分の人生の「主権」を握る一週間です。あなたの内側から溢れ出る情熱を、堂々と現実の世界に表現してください。あなたが「こうしたい」と強く願うことは、周囲を動かし、理想を現実へと変えていく圧倒的なパワーを持ちます。自分自身の王国の王として堂々と振る舞って。

第8位★魚座

自分の直感と本能を信じることで、最も豊かな「安住の地」に辿り着ける一週間です。周囲がどう動こうとも、あなたは自分の感覚が指し示す「実りある方向」へ進んでください。目に見えない流れを読み、一歩先を予測して動くあなたの鋭いセンスが、自分自身と大切な未来を最高の結果へと導くでしょう。

第9位★乙女座

自分のコントロールが及ばない「外からの大きな力」に直面したときこそ、真の底力が試される一週間です。周囲がパニックになっても、あなただけは「自分が守るべきもの」から目を逸らさないで。嵐が去った後、あなたの手元には、以前よりもずっと価値のある「絆」や「約束」が残っているはずです。

第10位★蠍座

抽象的な理想を、日々のルーティンへと落とし込む「具体化の才能」が開花する週です。「なんとなく」で済ませていた習慣をゼロから見直し、自分にとって最も効率的で心地よいリズムを作り上げてください。古い殻を脱ぎ捨て、新しい自分としての「スタンダード」を確立できるときです。

第11位★蟹座

ぼんやりとしていた目標が明確な輪郭を持ち、社会的な成功へとつながる道がはっきりと照らされます。あなたの内に秘めた情熱を、ただの夢で終わらせず「具体的な形」に落とし込む絶好の機会。自分の意志を一辺の光のように鋭く放ち、理想の現実を自らの手で構築してみて。

第12位★双子座

閉ざされた場所から飛び出し、広い世界へネットワークを広げるとき。利害関係を超えた「心から安心できる友」や、未来を語り合える仲間との出会いが、あなたの運命を大きく加速させます。自分を型にはめず、鳥のように自由な気持ちで、新しいコミュニティの空気を吸い込んでみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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