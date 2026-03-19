銀座コージーコーナー、定番プリンが“値段そのまま”60％増量のビッグサイズに 発売40周年を記念し『ジャンボな銀座プリン』が期間限定で登場
銀座コージーコーナーは、プリン発売40周年を記念し、『ジャンボな銀座プリン』を27日から期間限定で販売する。定番商品の『銀座プリン』と同価格（税込205円）ながら、容量を60％増量した特別仕様で展開する。
【写真】お皿に出しても迫力ある…！『ジャンボな銀座プリン』の盛り付け例
同社は創業以来、『銀座プリン』や『ジャンボプリン』といった定番商品に加え、『ちょっと贅沢なカスタードプリン』『とろける銀座プリン』などのごほうびプリンや、『チャイプリン』、『タピオカ入りプリン』、『和プリン』といったアレンジプリンまで、さまざまな商品を展開してきた。
今回の企画は、長年の支持への感謝と、より多くの人にプリンの魅力を届けたいという思いから実現した。
『ジャンボな銀座プリン』は、牛乳、卵、砂糖といったシンプルな素材で仕上げた一品。ほどよい固さと、口の中に広がる卵の風味が特徴で、人気の『銀座プリン』と同価格で提供される点も大きな魅力となる。
販売期間は27日〜4月9日頃までを予定しており、この期間は『銀座プリン』の販売を休止する。全国の生ケーキ取扱店で展開するが、一部地域では取り扱いがない（※北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には生ケーキ取扱店ナシ）。
【写真】お皿に出しても迫力ある…！『ジャンボな銀座プリン』の盛り付け例
同社は創業以来、『銀座プリン』や『ジャンボプリン』といった定番商品に加え、『ちょっと贅沢なカスタードプリン』『とろける銀座プリン』などのごほうびプリンや、『チャイプリン』、『タピオカ入りプリン』、『和プリン』といったアレンジプリンまで、さまざまな商品を展開してきた。
『ジャンボな銀座プリン』は、牛乳、卵、砂糖といったシンプルな素材で仕上げた一品。ほどよい固さと、口の中に広がる卵の風味が特徴で、人気の『銀座プリン』と同価格で提供される点も大きな魅力となる。
販売期間は27日〜4月9日頃までを予定しており、この期間は『銀座プリン』の販売を休止する。全国の生ケーキ取扱店で展開するが、一部地域では取り扱いがない（※北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には生ケーキ取扱店ナシ）。