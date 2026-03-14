さくらの花と葉が織りなす上品な味わい。青山のスムージー専門店「Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe」、春の期間限定メニュー発売

F＆Pジャパンは3月1日〜4月15日、F＆P Smoothie Cafe 青山店限定にて春の期間限定メニュー「SAKURA」シリーズを販売しています。

■「つくりたて本格スムージー」を提供する青山のスムージー専門店が春限定ドリンクを新発売

本シリーズは、日本の春を象徴する“さくら”を主役に、味わいとビジュアルの両面から再構築した限定メニューです。さくらの花と葉を使用し、淡くやさしい香りを引き立てながら、ストロベリーやモレロチェリーの酸味を重ね、甘さと爽やかさのバランスを整えています。

トッピングには、花びらを思わせるさくらフレークとドライココナッツを使用。自然光の下で映えるホワイトピンクの色合いは、青山の街並みにそっと春の風を運ぶ仕上がりです。素材本来の風味と色味を大切にしており、増粘剤・着色料は使用していません。

■商品概要

・さくらスムージー

価格：イートイン 918円、テイクアウト 935円

・さくらボウル

価格：イートイン 1,836円、テイクアウト 1,870円

販売期間：2026年3月1日〜4月15日

取扱い店舗：F＆P Smoothie Cafe 青山店

ブランドサイト：https://ficoandpomum.com/

※テイクアウトOK、増粘剤無添加、着色料無添加

※さくらスムージーおよびさくらボウルで使用しているプレーンヨーグルトは乳製品です

※さくらボウルで使用しているぎゅうひには白砂糖が含まれています

（フォルサ）