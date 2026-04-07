歩行速度「亀」のカップルが道をふさいでいて進めない！強行突破を試みると「怖っ」とドン引きされ踏んだり蹴ったり【作者に聞く】
【漫画を読む】目の前に行く手を阻む“手つなぎカップル”が現れた！す、進めない…
Twitterで日々の出来事を哀愁漂うタッチで発信している青木ぼんろ(@aobonro)さんの漫画が、多くの共感を集めている。今回は、急いでいるときに限って遭遇してしまう「道幅いっぱいに広がるカップル」とのエピソードを紹介する。
■小道で行く手を阻む手つなぎカップル
仕事で急いでいるとき、目の前に道幅いっぱいに広がって手をつなぐカップルが現れた。なかなか前へ進めないもどかしい状況のなか、青木さんは強行突破を試みる。しかし、返ってきたのは「怖っ」というドン引きの声だった。急いでいただけのつもりが、思わぬ反応にさらされるサラリーマンの悲哀がリアルに描かれている。
青木さんは、細い道では「後ろへの配慮がほしい」と語る。横に広がるのではなく、リレーのバトンの受け渡しのように縦に並んで歩けばよいのではないかと提案する。また、自身が恋人と歩くときも、数億人が暮らす社会の一員であることを忘れず、他者への配慮を心がけることが大事だと考えている。最後に街のカップルへ「お幸せに！」と一言。どんなときも周りへの気遣いを忘れない姿勢が、多くの人の心に刺さっている。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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