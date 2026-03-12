みちょぱ、第1子妊娠中の想い 神頼みするなら？「今1人じゃない体で一か八か」
【モデルプレス＝2026/03/12】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月12日、都内で開催された映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」ジャパンプレミアイベントに登壇。妊娠中の想いを語った。
【写真】妊娠中の27歳タレント、美脚際立つミニ丈ドレス姿
2月に第1子の妊娠を公表したみちょぱは、ミニ丈のブラウンドレスにジャケットを着用して登場。司会から、「プロジェクト・ヘイル・メアリー」には“一か八かの一発逆転を狙う神頼み”という意味が込められていると伝えられると「これから、そういう危機になった時に使えるってことですね。勉強させていただきます」と応じた。
続けて、一発逆転を狙う神頼みをするようなことはあるかという質問には「それこそ、私、今、状況が状況で、今1人じゃない体で、一か八か神頼みかなと思っております」と回答。「私事ですが、それしか逆にないです。神に頼むことは」と話した。
この日はみちょぱのほか、前田敦子、アン ミカ＆セオドール・ミラー夫妻、JOY＆mai（わたなべ麻衣）夫妻、ダイ（中井大）＆シュン（中西瞬）、すみれ、宇宙飛行士の野口聡一氏も出席していた。
本作は、作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を、主演ライアン・ゴズリングで実写映画化。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションが描かれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠中の27歳タレント、美脚際立つミニ丈ドレス姿
◆みちょぱ、妊娠中の想い
2月に第1子の妊娠を公表したみちょぱは、ミニ丈のブラウンドレスにジャケットを着用して登場。司会から、「プロジェクト・ヘイル・メアリー」には“一か八かの一発逆転を狙う神頼み”という意味が込められていると伝えられると「これから、そういう危機になった時に使えるってことですね。勉強させていただきます」と応じた。
この日はみちょぱのほか、前田敦子、アン ミカ＆セオドール・ミラー夫妻、JOY＆mai（わたなべ麻衣）夫妻、ダイ（中井大）＆シュン（中西瞬）、すみれ、宇宙飛行士の野口聡一氏も出席していた。
◆映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」
本作は、作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を、主演ライアン・ゴズリングで実写映画化。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションが描かれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】