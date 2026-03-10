母から「ブス」と言われ暴力も…整形12回くり返すインフルエンサー 「生まれ変わっても自分になりたい」壮絶人生語る
「ABEMA」は8日、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#6を放送。12回の整形を繰り返したヒトミさんに密着した企画を放送した。
【画像】暴言浴び続け…整形12回のギャルママモデル（別カット）
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」で、フォロワー5万人を抱えるインフルエンサーでモデルの“とみmama”ことヒトミさんに密着した。12回におよぶ整形を繰り返し、総額1000万円をかけたと語り、そのきっかけが「母親に『ブス』って言われて育った」ことだと打ち明けた。
さらに、シングルマザーだった母から暴力を振るわれ、友人宅や親戚の家をたらい回しにされた幼少期の過酷な環境を回顧。「中2から高1はグレピーク」と荒れた思春期を振り返りつつ、高校1年生の時には母の当時の恋人から車の中で突然キスをされるという衝撃の事件が発生。パニックになったヒトミさんが祖父母にSOSの電話をかけると、祖母が「早く帰ってきなさい」と泣きながら迎え入れてくれたといい、「本当に娘として愛してくれているのはおばあちゃんだ」と気づき改心したという壮絶なエピソードを語った。
どん底から彼女を救い出した祖父母の無償の愛と、過去のすべてを受け入れて「また生まれ変わっても自分になりたい」と力強く語るヒトミさんの姿に、番組MCの滝沢眞規子は「整形したことで前向きになって、過去の自分も全部受け入れて、良い例だと思う」と感銘を受け、新川も「コンプレックスを自分で無くしていって、今『私で良かった』と思える心を手に入れたヒトミさんは本当に素晴らしい」と称賛を送った。
番組後半のスタジオトークでは、俳優・モデルで1児の母でもある新川優愛が登場。“驚きの節約＆子育て術”を明かした。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と質素な子育て事情を告白。さらに、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」と夫婦の役割分担を明かした。
また、夫の見た目について、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす一幕も。家族の恒例行事についての話題では、「（子どもが）サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、うれしそうに食べてました」とほっこりするエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢のほか、近藤千尋、峯岸みなみ。
