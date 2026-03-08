2026年2月によく読まれた難読漢字＆写真クイズトップ5　1位は「尊い果物!?」

2026年2月にたくさん読まれた難読漢字＆写真クイズのランキングを作成しました。見逃したものがあるかもしれません。是非チャレンジしてみてくださいね！

第1位『【写真クイズ】この食材の名前は？ 尊い果物!? です』

第1位となったのは、熱帯原産の果物が答えのこちら。見慣れないその姿と、「尊い果物？」という興味を多く持ってもらえたのかもしれません。

英語ではュガーアップル、カスタードアップルと呼ばれていて食べごろの果肉はカスタードクリームのよう、というその味にも興味津々。お店で見かけたら手にとってみたいですね！

第2位『【難読漢字】食べ物当て「馬珂蛤」 口をぽかんと開けているから？』

第2位は、お寿司屋さんで定番のネタでもあるアレ。「はじめの2文字はそう読むとして、最後の蛤はそのまま…？」というポイントが皆さんの興味を惹いたのかもしれません。3つご紹介している名前の由来も興味深い内容です。

第3位『【難読漢字】食べ物当て「魦」 清い川に棲んでいます』

第3位は清らかな水で暮らす小型な淡水魚。この魚自体を知らなかったという方も少なくなかったでしょう（自分がそうでした笑）。広い世界の小さな日本だけでも、知らない食材はまだまだたくさんあるのだろうなと思わされます。

第4位『【難読漢字】食べ物当て「両棒餅」 薩摩武士の姿から名づけられたとか』

第4位も「これはわからん！」な1問かと。しかし、「丸く丸めて平らにつぶした柔らかいお餅を炭火で香ばしく焼き上げ、鹿児島の甘い醤油や砂糖、葛粉で作る濃厚な甘辛ダレを…」という説明文だけで美味しいことは確実！現地を訪れる際には是非食べてみたいものです。

第5位『【難読漢字】食べ物当て「真鯒」 「夏のフグ」と称されるほど美味』

最後はこちら。第2位同様、知名度はあって食べたことがある人も多いけれども…という1問だったでしょうか。大きなハゼのような見た目ですがカサゴに近い種類だそう。

旬は梅雨明けとのことで少し先の気もしますが、これから桜が咲いて新年度が始まり、ゴールデンウィークに入ったと思ったらあっという間に梅雨前線が到来するでしょう。短い季節の味を逃さず楽しみたいですね。

2026年2月によく読まれた難読漢字＆写真クイズトップ5 1位は…（5枚）