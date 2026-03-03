»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¶¯²½»î¹çÇòÀ±Äù¤á¤ÇWBCËÜÈÖ¤Ø¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬ÆÃÂç¥½¥í´Þ¤à2ÂÇÅÀ¡¢üâ¶¶¹¨ÅÍ¡õ¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ï²÷Åê¡ª
¡¡Âè6²óWBC¤ò¹µ¤¨¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Çºå¿À¤È¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¤5¡Ý4¤Ç¾¡Íø¡£2·î¤ÎµÜ粼¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶¯²½»î¹çÁ´6Àï¤ò4¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Â·¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬º¸Íã5³¬ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆÃÂç¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£3²ó¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤ÇÎëÌÚ¤Î2ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë»°¥´¥í¤Î´Ö¤Ë3ÅÀÌÜ¡£7²ó¤ÏÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬ÃæÁ°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á5¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤¬°ì¥´¥í¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£Á°Ìë¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯²½»î¹ç5ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç3Æü¸å¤ÎWBC½éÀï¡¦ÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿郄¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Ï¡¢2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇËüÁ´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¼Âà¤ò¼õ¤±¶ÛµÞ¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤â3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡6²ó°Ê¹ß¤ÏÆ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ÈÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÌµ¼ºÅÀ¡£5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÃÏÎé°¡¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÆ±¤¸¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº¬Èø¹·¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬3¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£