この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【新NISA】現金は安全ではない？2026年に向けた“生き残る運用”を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【新NISA】現金は安全ではない？2026年に向けた“生き残る運用”を解説します！」と題した動画を公開。著名投資家レイ・ダリオ氏が提唱する経済予測とリスク回避策を紹介しつつ、資産形成期の一般投資家が取るべき「合理的」な戦略について独自の見解を語った。



動画内で鳥海氏は、世界最大級のヘッジファンド創設者であるレイ・ダリオ氏の「2025年のポイントは米国株やAIではなく、通貨への下落だ」という主張を解説。主要通貨である米ドルや日本円の価値が下落することで、結果的に株やゴールドの価格が押し上げられる「資産インフレ」の状況を指摘した。ダリオ氏は、政治的不安やインフレ懸念から「株式30%、債券55%、金15%」といった防御的なポートフォリオを推奨し、「現金は安全ではない」と警鐘を鳴らしているという。



しかし、鳥海氏はこの戦略をそのまま一般人が取り入れることには慎重な姿勢を見せた。「想定している相手が違う」と述べ、ダリオ氏の戦略はあくまで巨額の資産を持つ富裕層や、下落が許されない年金基金などに向けたものであると指摘。これから資産を築こうとする層が過度な分散投資を行えば、リターンを低下させるだけだと断じた。



その上で鳥海氏は、投資期間が15年以上あり、労働収入で生活費を賄える人にとっては「株式100%が最も合理的です」と明言。「資産が十分にない人にとってのリスクは、暴落をすることではありません。資産が増えないこと。こっちの方が問題なんです」と強調した。また、分散投資を検討する目安として「資産が生活費の20年分以上」ある場合などを挙げ、自身の立ち位置を見極める重要性を説いた。



最後には、リーマンショック時などの過去データを示しつつ、一時的な暴落に動じず積立投資を継続することの優位性を解説。「正しいかどうかはあなたのステージで決まる」と述べ、自身の資産状況に合わせた判断を促して動画を締めくくった。