【義母！2週間預かって】嫁を巻き込んだらダメ！！義母の問題はお金で解決＜第19話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第19話 同居解消
【編集部コメント】
義母の問題はお金で解決、これが正解だと思います。そもそも義父の遺産を使い果たしてしまい、同居となったのにわがまま放題でいる義母も問題ですが、息子であるそれぞれの夫が自分の妻に、「やるのが当然」と思っていたのも大問題です。妻たちの逆襲、なるべくしてなった結果ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
