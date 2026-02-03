「テレビ局もガサ入れの現場を撮っていたと聞いています」

と話すのは、報道関係者だ――。

今から遡ること約四カ月前、国民的女優にまつわる衝撃的なニュースが報じられた。

昨年10月11日、文春オンラインによって米倉涼子（50）が麻薬取締法違反容疑で厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）に捜査を受けていると報じられた。すでに昨年8月20日に米倉の自宅マンションにマトリによるガサ入れ（家宅捜索）が入ったというのだ。芸能記者が当時を振り返る。

「“ようやく動き出した”という感じでした。というのも、実は業界では、米倉さんの話はかなり出回っていました。10月に入ると、米倉さんの自宅周辺にはテレビや新聞、週刊誌など多くの報道陣が集まっていたんですよ」

冒頭の報道関係者は、文春同様、キー局もマトリの捜査線上に米倉が上がっているという情報を掴んでいて取材に動いていたと話す。

「8月20日、実はテレビ局も米倉さんの自宅マンションに張り込んでいて、複数の捜査員が部屋に流れ込んでいくところも撮っていたそうです。でも、彼女が逮捕には至らなかったため、テレビ局としてはそのVTRを流すことができなかった」（前出・報道関係者、以下同）

文春報道から約三カ月後の1月20日、ようやく米倉が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたとフジテレビ系のニュースサイト『FNNプライムオンライン』によって報じられた。事態がようやく動き出したわけだが、

「他のキー局は米倉さんが不起訴になる可能性が高いと考えて、報道を見送ったんだと思います。その後、1月31日に米倉さんが自身の公式HPを更新。東京地検が30日付で不起訴処分にしたと発表し、この騒動に終止符が打たれました。テレビ局がキャッチしていた“ガサ入れ”VTRはお蔵入り確定でしょうね……」