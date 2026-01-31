根尾昂は“何者か”になれるのか　投手転向5年目の現在地と飛躍への条件

投手として5年目を迎えた根尾が1軍定着に挑む(C)産経新聞社

飛躍のシーズンは訪れるだろうか。

中日・根尾昂は今年でプロ8年目、投手転向5年目を迎えた。甲子園スターとして「何者か」になった男は、プロ野球選手として「何者か」になれるかどうかの境目にいる。

【動画】最後は9回に登板した根尾が浅野を一ゴロに打ち取り、優勝を飾った

昨季は5月に1軍昇格するも、4登板で防御率7.94と結果を残せず。ビハインド要員で投球間隔が空いたり、チーム事情で複数イニングをこなすことがあり、思うような投球を見せられなかった。

反面、2軍ではチームトップの42試合に投げて3勝3敗1セーブ、防御率2.68。巨人とのファーム日本選手権では胴上げ投手に輝いている。

成績だけ見ると、良くて1.5軍、主戦場は2軍の投手。立ち位置としてはそんなところだ。

投手転向後、最も良かったのは2022年の初年度だった。ダイナミックな投球フォームから、150キロ超の速球を連発。リーグを代表するスラッガーに正面から立ち向かっていった。

そこから地道な身体づくりで下半身が大きくなり、「投手の身体」にはなったものの、絶妙に保たれたバランスが崩れていった。短いスパンでフォームの微細な部分が変化し、制球がアバウトになりすぎていった。

ただ、救いがあるとするなら、根尾はキャリアで大きな怪我をしていないのだ。少なくとも投手に転向してから1か月以上離脱したことはない。多くの選手が故障を理由にパフォーマンスが落ちて野球人生に幕を閉じるのだが、この右腕に関してはそのリスクが小さい。