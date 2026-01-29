メイベリン ニューヨークの新ミストで一日中キープ♡SPステイ最新作

汗や皮脂によるメイク崩れ、乾燥によるヨレが気になる季節に頼れる新アイテムが登場します。メイベリン ニューヨークの大人気SPステイシリーズから、仕上がりをしっかりロックしながらうるおいも守る新ミストが発売。軽やかな使い心地で、ベースメイクの美しさを長時間キープしてくれるのが魅力です。毎日のメイクをワンランク上げたい人に注目してほしい新定番です♡

汗・水・皮脂をブロックする密着力

3つの皮膜形成成分3により、高温多湿な環境でも汗・水・皮脂をしっかりブロック。顔全体を覆う膜による物理的効果1で、メイクの仕上がりを一日中キープします。

さらに、ファンデーションの密着度を引き上げることで*2、ベースメイクそのものを崩れにくく整えます。

乾燥を防ぐうるおい設計

複数の保湿成分*4を配合し、メイクによる乾燥を防止。冬場の乾燥しやすい肌にも潤いを与え、時間が経っても粉ふきやヨレを感じにくい仕上がりへ導きます。

メイクキープ力とスキンケア発想を両立した処方が、快適な使い心地を叶えます。

超微細ミストでムラなくフィックス

約0.2mmの極細ノズルから噴射される超微細マイクロミストが、顔全体にふんわり均一に広がり、ぴたっと密着。べたつかず軽やかな使用感で、仕上がりが一日中*2続きます。

メイクの最後にひと吹きするだけで、完成度を高めてくれます。

メイベリンSPステイダブルフィクサースプレー



価格：1,650円（税込）

発売日：2026年2月10日（火）

メイベリンSPステイダブルフィクサーレフィル



価格：1,485円（税込）

発売日：2026年3月28日（土）

【関連商品】メイベリンSPステイルミマットリキッドファンデーション



価格：2,992円（税込）

色展開：全8色（N01／C05／N10／N20／N30／C20／W20／W30*1）

発売日：2026年2月10日（火）*2

*1現時点でW30のパッケージ変更はありません

*2リニューアルパッケージ順次展開開始日

毎日のメイクに欠かせない仕上げミスト

メイク崩れを防ぎながら、うるおいも同時に守ってくれるメイベリン ニューヨークの新ミスト。SPステイシリーズのファンデーションと組み合わせれば、より完成度の高いベースメイクが楽しめます。

長時間きれいを保ちたい日や、大切な予定がある日のお守りアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか♪