「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
サンワサプライ株式会社は、印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーター「LM-A34R1W」を発売した。約90秒の急速ウォームアップ時間と、万が一のフィルム詰まりにも対応できるリリースレバー、フィルム受けなど便利な機能を搭載している。加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りが抑えられまっすぐ美しく仕上がる。
■反りをおさえて、まっすぐラミネート
加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りをおさえてワンランク上の仕上がりを実現する。
■わずか90秒！急速ウォームアップ
一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品はわずか90秒で急速ウォームアップできる。
■設定不要！A3〜名刺サイズまで幅広く対応
ポスター・張り紙など大型の用紙から名刺などの小さい用紙まで対応する。用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできる。
■あらゆる場面で活用できる
店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できる。
■ラミネート加工で、長くキレイに使える
フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができる。拭いてお手入れできるので衛生面も安心だ。
■置き場所を選ばない、スリム形状
W465×D115×H75mmで、標準的なデスク上での作業ができる。デスク隅にしまっておいても、デスクを圧迫しないスリム形状だ。
■リリースレバーでフィルムの詰まりに対応
ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除ける。
■フィルム受け付き
フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができる。
■ゴム足付きで安定
作業中もずれにくいゴム足付き。設置面への傷つきも防止できる。
