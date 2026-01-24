ポイントは「5つの特性」を活かすこと…子どもの脳を伸ばすのは英才教育ではなく「適時教育」だった！

毎年IQ120を超える卒園児を多数輩出しているのが、「東京いずみ幼稚園」（東京都足立区）だ。そこで行われているのは、決して特殊なエリート教育ではない。どの子にも共通して備わっている特性を活かした教育であり、だからみんな伸びるというのが、小泉敏夫園長の持論である。その「特性」とは一体何か、どのように活かせばよいのか。小泉氏の著書『最高の育て方事典』より抜粋してお届けする。

先入観が子どもの成長を妨げる

子どもの成長を妨げるいちばんの要因は何だと思いますか？

私は、「これをするのはまだ早い」「子どもには難しすぎる」という大人の先入観だと考えています。

正直に書くと、幼児教育に携わるようになって間もないころは、私も〈子どもというのは未熟で、何もできない存在だ〉と思い込んでいました。

しかし半世紀近く幼児教育の仕事をしてくるなかで、

●わずか3歳にして見事な集中力で瞑想（めいそう）に取り組む子

●漢字かな交じりの絵本をすらすら読んでみせる子

●小さな手で楽器を操り、見事な演奏を聴かせてくれる子

●自ら「やる！」と志願して、縄跳びを連続で1000回以上跳んだ子

などに出会い、すっかり考えが変わりました。先入観を捨てて大人がきちんと関われば、どんな子も驚くほど成長することがハッキリわかったのです。

では、どうすれば、子どもの力をここまで大きく伸ばしてあげられるのか。その秘訣「適時教育」にあります。

子どもにしかない「特性」とは

子どもは大人より体が小さく、体力も劣り、知識も経験も乏しい弱い存在ですが、同時に大人にはないさまざまな特性を備えています。その特性を活かすべきときに活かす、それが時宜（じぎ）にかなった適時教育です。

幼稚園児くらいの年齢だと、「考える脳」の異名をもつ前頭葉はいまだ発達の初期段階にある一方、「感じる脳」と呼ばれる側頭葉や頭頂葉などは活発にはたらきます。だから感覚刺激には敏感という特性があらわれるのですが、具体的にはどのようなものなのか。

まずは、それら子どもならではの特性のうち、「これだけは知っておいてほしい」というものを選んで以下にまとめてみました。

＜押さえておきたい「子どもの特性」＞

（特性1）子どもにはすべてが「未経験」

子どもにはわずかな人生経験しかありません。まわりにあるものすべてが新鮮に見えるうえ、失敗を経験したことがないので、大人が「難しそう」と尻込みするようなことにも果敢に挑戦できます

（特性2）子どもにとって「学びは遊び、遊びは学び」

人生経験が少ないので、どんな小さなことも子どもの「学び」になります。何が勉強で何が遊びか、区別そのものが子どものなかには存在しないので、興味さえ抱けば、「勉強／遊び」の区別なく、どちらにも楽しく取り組めます

（特性3）子どもは「丸暗記」が得意

専門的には「機械的記銘」といいますが、子どもは大人と異なり、意味の理解を伴わない丸暗記能力に優れています。工事車両や電車の名前をあっという間にたくさん覚えてしまう子がいますが、それは幼児特有の記憶力によるものなのです

（特性4）子どもは「くり返しが大好き」

絵本、お絵描き、童謡など、子どもは好きになったものを何度もくり返し体験するのが好きです。前ページに書いたとおり、丸暗記能力にも優れているので、苦もなく反復し、何事もあっという間に身に付けてしまいます。くり返しが安定感のもとであり「快」だからです

（特性5）子どもは「聴覚優位」

乳幼児期は耳からの刺激に敏感です。母語を獲得する必要があるため、そのような「聴覚優位」の状態にあるのだと考えられます。「耳学問」が得意なのだと言い換えてもいいでしょう

子どもが何か新しいものに出合うと、これらの特性がみるみるうちにはたらき始めます。そのプロセスを、次回の記事で詳しくご説明します。

