°½÷Ìò¤ÇÏÃÂê¡¡¸µCanCam¥â¥Ç¥ë¤Î30ºÐ½÷Í¥¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¡Ñ³¤¤ÍÅ±ðÈþ¤òÉ½¸½¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸
¸µCanCamÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÜËÜçýÍ³¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ï¤Í¡¢¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡¢ÀÇ¹þ3300±ß¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤È¼«¿È½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¤Î¿§¹á¤òÊü¤ÄµÜËÜçýÍ³¤µ¤ó
Æ±ºî¤Ïº£Ç¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£¥í¥±ÃÏ¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ¼¡£ÍºÂç¤Ê»³¡¹¤äÀÄ¤¯À¡¤ó¤À¸Ð¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¡Ä¡Ä¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¡ÈÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Èþ¤·¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏµÜËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬È¯°Æ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤é²æËý¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤È¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤êº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ï¤Í¡¢¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Î¹´Û¤ÎÉô²°¤ÇÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Õ¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÑ³¤¯¤ÆÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë»þÂå¤«¤é¡¢Ê¹¤¾å¼ê¤Ç´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇCanCam¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜËÜ¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¤Ç°½÷Ìò¤ò²ø±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö30ºÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²òÊü´¶¤È³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÜËÜçýÍ³¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Þ¤æ¡¡1995Ç¯5·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¤è¤êCanCam¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ëV¡Á¸µÊÛ¸î»Î¡¦¾®Ä»Í·æÆ»Ò¡Á¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¡Ö´Æ»¡°å Ä«´é¡×¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡Ö6ÉÃ´Ö¤Îµ°À×¡Á²Ö²Ð»Õ¡¦Ë¾·îÀ±ÂÀÏº¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎÍ«Ýµ¡×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÈ·¤Î¤´¤È¤¯ ¼Ø¤Î¤´¤È¤¯ ¼ÐÍÛ¡×¤Ç¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¡£