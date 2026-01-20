PD充電対応、2画面に出力できる！USB Type-C→HDMI変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力ができる変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」を発売する。ノートパソコンの画面を含めた場合、Windowsパソコンの画面を最大3画面に拡張でき、4K/60Hz出力にも対応しています。また、最大100WまでのPD給電に対応しており、映像出力を行いながらパソコン本体への充電も可能だ。
■Type-CポートからHDMI×2ポートに映像出力
USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタ。
■4K高画質×2画面の同時出力が可能
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応している。
■USB PD100W対応。充電しながらの長時間映像出力が可能
最大100WまでのUSB PD給電に対応しています。別売りのPD給電対応アダプタを接続することで、本製品を経由してパソコン本体への充電と映像出力を同時に行えるため、パソコン側のポートを充電用として塞ぐことなく、効率的に使用できる。
■拡張・複製モードに対応
拡張モードでは、ノートパソコンの画面を含めた3つの画面を1つの大画面として使えるので、異なるウィンドウを並べて表示できる。複製モードでは、3つの画面に同じ画面を映せるので、画面を複数人で共有する際に便利だ。
■高輝度HDR対応
白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応している。
■配線しやすい20cmケーブル
他のポートに干渉しづらいケーブル一体型。さまざまな環境の配線に対応可能だ。
■持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利だ。
■3重シールド構造ケーブル
ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。運びにも便利だ。
USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力ができる変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」
