Åìµþ23¶è¤Î·ã°ÂÊª·ï¤Ï¡Ö½»¤á¤ë¡×¤Î¤«¡©²ÈÄÂ2Ëü±ßÂæ¡¦3Áª¤òËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼
ÉÔÆ°»ºYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆâ¸«¥´¥ê¥é¤ÎÄÁÄÂÂß¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡ÛÅìµþ23¶è¤Î·ã°ÂÊª·ï¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Åìµþ23¶èÆâ¤Ç²ÈÄÂ2Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÊª·ï¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥´¥ê¥é»á¤¬¡ÖÅìµþ¤Î²ÈÄÂ¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç7〜8Ëü±ß¤¹¤ë²ÈÄÂÁê¾ì¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤Ù¤¯¡¢Âð·ú»Î¤Î¥Æ¥é»á¤È¶¦¤Ë·ã°ÂÊª·ï¤Î¡È¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÄ¶¶¶è²¼ÈÄ¶¶¤Ë¤¢¤ë²ÈÄÂ2Ëü7Àé±ß¡Ê¶¦±×Èñ¹þ¤ß¡Ë¤ÎÊª·ï¡£°Å¤¯ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶¦ÍÑÏ²¼¤ËÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë°ì¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤È°ìÅ¾¡¢2ÌÌºÎ¸÷¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎÉ¹¥¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Æ¥é»á¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Î5ÇÜ¤ÏåºÎï¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÄ¶¶¶èÅìÉðÎýÇÏ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿²ÈÄÂ2Ëü1500±ß¡Ê¶¦±×Èñ¹þ¤ß¡Ë¤ÎÊª·ï¤Ï¾×·âÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢µà¤Á²Ì¤Æ¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÊÉ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î·ê¤äÀ÷¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Æ¥é»á¤Ï»×¤ï¤º¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÀä¶ç¡£¾ö¤¬ÄÀ¤à¾²¤ä¡¢Å·°æ¤Ë³«¤¤¤¿¡Ö³°¤È·Ò¤¬¤ëÈ´¤±Æ»¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÑÔÒÆ±Á³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¡Ö²ÈÄÂ2Ëü±ßÂæ¡×¤Ç¤âÊª·ï¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Î¶ËÃ¼¤ÊÄã²Á³Ê½»µï¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÎÉÊª·ï¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÆñÊª·ï¤«¡¢Î¾¶ËÃ¼¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ËÁ¸±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
