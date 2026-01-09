【カルディ】3000円以上買うと非売品「エコバッグ」がもらえる！お得なキャンペーンは9日スタート。

カルディコーヒーファームのお得なキャンペーンを紹介します。

2026年1月9日から、1会計につき税込3000円以上の買い物をした人は、「オリジナル エコバッグ」（非売品）が1つもらえます。

使い勝手のよさも魅力的

エコバッグは、ブルーとブラックの2種類があります。店舗の在庫状況によって、色が選べない場合もあります。

折りたたんで内側のポケットにしまい込むことができるレジ型のエコバッグです。持ち手はほどよい長さ（約50cm）で、手持ちも肩掛けもできます。

また、マチが広く、お弁当など平らに持ち運びたいものが傾きにくい仕様になっています。

サイズ（約）は縦32×横30×マチ16cm、耐荷重は5kg、素材はポリエステルです。

エコバッグがなくなり次第、配布終了となります。欲しい人はお早めに。

なお、「お客様感謝セール」期間中はエコバッグのプレゼントキャンペーンは実施されません。注意してください。

