昨年12月28日に結婚を発表した、DOMOTOの堂本光一（46）。祝福の声もあるが、複雑な心境をSNSなどで吐露するファンもいる。

【写真】Perfumeあ〜ちゃん結婚の夫は「吉田カバン」4代目社長と報道…女性芸能人が選ぶ「本当の一般男性」って？

「お相手は元女優と言われています。10年以上の交際を経てのゴールインです。彼女は9月末に所属事務所を退所し、自身のインスタグラムのアカウントを削除し、結婚準備に入ったと見られていました」（芸能記者=以下同）

今回のように、旧ジャニーズ事務所のタレントと結婚する女性は仕事を辞め、SNSも全て消すことがある。なぜか。

「ファンの逆恨みが怖いからでしょう。中には、誹謗中傷のDなどを送る人もいますから。嵐の二宮和也と結婚した女性は過去のブログを執拗にチェックされ、"匂わせ女"と散々叩かれた。堂本さんのお相手もSNSでの"匂わせ"を指摘されていた。インスタの削除は賢明な判断です」

結婚しても、工藤静香（木村拓哉の妻）、瀬戸朝香（井ノ原快彦の妻）、木村佳乃（東山紀之の妻）などのように芸能活動を続ける女性もいる。

「芸能界の一線で活躍する女性は気も強いし、ファンのやっかみを肥やしにできる。でも、そんな人は稀ですし、いろいろ言われれば、彼女たちだって心を痛めますよ。それに、昔はSNSがなかったから、昨今と比べれば誹謗中傷が本人に届きにくかった」

■旧ジャニーズの中でも特殊な堂本光一ファン

堂本光一ファンは、旧ジャニーズのタレントの中でも特殊な面があるという。

「いわゆる"ジャニオタ"は他人の気持ちよりも、自分の感情を優先させがちです。中でも、堂本さんのファンは記事や一般人のSNS投稿が少しでも気に入らなければ、文句をつける人が結構いる。そのため、お相手は仕事を辞めるという選択を取らざるを得なかったのでは。昨年の堂本剛さんと百田夏菜子さんの結婚は、全般的に祝福されました。発表まで"匂わせ"がなかったからです。光一さんのファンは『（お相手が）SNSで匂わせるから素直になれない』と言いますけど、だからといって攻撃的な言葉を書く必要はないでしょう」（週刊誌記者=以下同）

内閣府の男女共同参画局のホームページによれば、2023年の共働き世帯は1206万世帯に対し、専業主婦世帯は404万世帯。結婚しても働き続けるのが普通になっている。

「女性の社会進出が、当たり前の世の中になった。喜ばしいことですよ。しかし、旧ジャニーズ事務所のタレントと結婚すると、未だに仕事を辞めなければならないような状況に追い込まれる。女性が女性の権利を潰してどうするんでしょうか。一部のファンの行動には疑問を持たざるを得ない。これを『アイドルの世界は特殊だから』と片付けてはいけない。結婚相手を芸能界から抹殺するとも言える、過激なファンに『推し活』をする権利なんてあるんでしょうか」

ファンにはファンの心理があるだろう。ずっと追いかけ続けてきた人の結婚を、素直に祝福できない気持ちはわからないでもない。その感情を自分の中だけに留めれば問題ないが、ネットを通じて仕事を辞めざるを得ないほどの恐怖感を与えては、日本社会の未熟さがクローズアップされてしまうだけである。

◇ ◇ ◇

昨年末も例年と同じく有名人の結婚が相次いだ。関連記事「Perfumeあ〜ちゃん結婚の夫は「吉田カバン」4代目社長と報道…女性芸能人が選ぶ「本当の一般男性」って？」などもあわせて読みたい。