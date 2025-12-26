Ä«¥É¥éŽ¢¥Þ¥Ã¥µ¥óŽ£¤Î¥â¥Ç¥ëÃÝÄáÀ¯¹§¤ÎºÊ¤Ï¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤ÇÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡ÄŽ¢Æ±¾ð¤¬¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ž£½Ö´Ö
¢£¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼ÁÏ¶È¼Ô¡¢ÃÝÄáÀ¯¹§
2014Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¶Ì»³Å´Æó¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µµ»³À¯½Õ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÉã¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÃÝÄáÀ¯¹§(1894¡Á1979Ç¯)¤Ç¤¢¤ë¡£
100Ç¯Á°¡¢ËÜ¾ì¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ËÃ±¿ÈÅÏ¤ê¡¢¡ÖÌç³°ÉÔ½Ð¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼À½Â¤¤ÎÈëÌ©¤ò³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í½÷À¤È¹ñºÝ·ëº§¤·¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï·¿ÇË¤ê¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÀÃÝÄá¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¡¢»þÂå¤ò¸«ÄÌ¤¹Àè¸«À¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ºÆÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃÝÄáÀ¯¹§¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÃÝÄáÀ¯¹§¤Ï1894Ç¯¡¢¹Åç¸©²ìÌÐ·´ÃÝ¸¶Ä®¡Ê¸½¡¦ÃÝ¸¶»Ô¡Ë¤ÇÉã¡¦·É¼¡Ïº¡¢Êì¡¦¥Á¥ç¥¦É×ÉØ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£À¸²È¤ÏµýÊÝ18Ç¯¡Ê1733Ç¯¡Ë¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¡ÖÃÝÄá¼òÂ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£À¯¹§¤ÏÅÎ»á¤¿¤Á¤¬ÊÆ¤òÀö¤¤¡¢¹í¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢îÒ¤ò»Å¹þ¤à»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Í·¤Ó¾ì¤Ï¼òÂ¢¤À¡£¿·¼ò¤ò¤·¤Ü¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡È¿·¼ò¤Î¤¿¤Á¡É¤Î½Ë¤¤¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ÆÂÔ¤Á¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼òÂÞ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¹¾ì¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤¿¡£
¢£·»Æó¿Í¤¬·ù¤¬¤ê¡¢¼òÂ¢¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë
Éã¤Ï¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¤Ç¡¢¡Ö¼ò¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Î¿´¤¬°Ü¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¡×¤ò¸ý¥°¥»¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¹§¤Ï¸å¤Ë¡Ö¼ò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ó¤·¤µ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Éã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î·ì¤äÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼«ÅÁ¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È»ä¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï4¿Í·»Äï¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ÍÃË¸Þ½÷¤Î9¿Í·»Äï¤Ç¡¢À¯¹§¤Ï»°ÃË¡£Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤¬²È¶È¤ò·Ñ¤°µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¯¹§¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ³¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎË½¤ì¤óË·¤Ç¡¢8ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ÆÉ¡¤ò¶¯ÂÇ¡£ËÜ¿Í¤Ï¸åÇ¯¡¢¡Ö¿Í¤¬´¶¤¸¤Ê¤¤¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¼òÎà¤ÎË§¹á¤ò¿Í°ìÇÜ¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¤Ï¡Ö¼ò²°¤È¤¤¤¦¸Å¤á¤«¤·¤¤¾¦Çä¤Ë¤ÏÄñ¹³¤ò´¶¤¸¡×¤Æ¤¤¤¿À¯¹§¤À¤¬¡¢Âçºå¹âÅù¹©¶È³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÂçºåÂç³Ø¹©³ØÉô¡Ë¾úÂ¤²Ê¤Ø¿Ê³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¡¦´ä°æ´î°ìÏº¤ÎÅÁ¼ê¤ÇÂçºå¤ÎÀÝÄÅ¼òÂ¤¤òË¬¤Í¡¢°¤Éô´îÊ¼±Ò¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¡£Â´¶ÈÁ°¤Î¡È²¡¤·¤«¤±Æþ¼Ò¡É¤ÇÍÎ¼ò¤Å¤¯¤ê¤ÎÆ»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¢£¼ÒÄ¹Ì¿Îá¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ØÅÏ¤ë
²¿¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤àÀ¯¹§¤Ï¡¢¾øÎ±¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¡Ö³Ø¹»½Ð¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¦¤ë¤µ¤¬¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Æþ¼ÒÁá¡¹¤ËÍÎ¼ò´Ø·¸¤Î¼çÇ¤¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£12·î¤ÎÄ§Ê¼¸¡ºº¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï²ÐÌôÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç²µ¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ä§Ê¼¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È°¤Éô¼ÒÄ¹¤«¤éÆÃÌ¿¤¬²¼¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ØÅÏ¤ê¡¢ËÜ¾ì¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼À½Â¤µ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤³¤¤¡¢¤È¡£
Â©»Ò¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿¤¬¡¢°¤Éô¼ÒÄ¹¤¬¹Åç¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀâÆÀ¡£²È¶È¤ò¿ÆÎà¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¤«¤¯¤·¤Æ24ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ1918Ç¯¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
À¯¹§¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢À¯¹§¤¬¥¢¥á¥ê¥«·ÐÍ³¤Ç±Ñ¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÓÃæ¡¢Âè1¼¡ÂçÀï¤Î¤µ¤Ê¤«¤ÇÅÏ¹Òµö²Ä¤¬²¼¤ê¤º¡¢Â»ß¤á¤ò¿©¤é¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¼½É²°¤Î¼ç¿Í¤ÎÆþ¤ìÃÎ·Ã¤Ç¥¦¥£¥ë¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÊó¤òÁ÷¤ê¡¢ÍâÄ«¼êÂ³¤¤¬´°Î»¡£·³ÍÑÁ¥¤ÇÂçÀ¾ÍÎ¤òÅÏ¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£Âç³Ø¤ÇºÃÀÞ¤·¡Ö¶ì¥·¥¤ÍÎ¹Ô¥À¥Ê¡¼¡×
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥éÂç³Ø¤Ë¤ÏÍý³Ø¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ëÀì¹¶²Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø¤È¥í¥¤¥ä¥ë¹©²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¦¥¹¥È¥é¥¹¥¯¥é¥¤¥ÉÂç³Ø¡Ë¤òË¬¤Í¡¢Ä°¹ÖÀ¸¤È¤·¤Æ²½³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÊª¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÂ³Ø¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶µ¼¼¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂçº¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
À¯¹§¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢¸ÀÍÕ¤â½½Ê¬¤ËÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£Åö»þ·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥ë¥È¥ó¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¶ì¥·¥¤ÍÎ¹Ô¥À¥Ê¡¼¡×¡ÖËèÆü¤¬¶ì¤·¤¤¡¢¤·¤«¤·´èÄ¥¤êÂÑ¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÁö¤ê½ñ¤¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ò¡¢À¯¹§¤ÏÉ¬»à¤ÇÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ï1919Ç¯4·î¤ËË¬¤ì¤¿¡£À¯¹§¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥ÉÃÏÊý¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¾øÎ¯½ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¾Ò²ð¾õ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡Ö³Ø¤Ð¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÇ°¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¥í¥ó¥°¥â¡¼¥ó¾øÎ¯½ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ËÜ¾ì¤Î¾øÎ¯½ê¤ÇÆ¯¤¡¢µ»Ë¡¤ò½ñ¤¼è¤ë
¤³¤³¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È½¤¹Ô¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÇþ¤òÈ¯²ê¤µ¤»¤ëÀ½Çþ¤«¤é¡¢È°¹Ú¡¢¾øÎ¯¡¢Ã®¤Ç¤Î½ÏÀ®¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¡£Æ¼À½¤Î¾øÎ¯³ø¤òËá¤¾å¤²¡¢¿¦¿Í¤Ç¤µ¤¨·ù¤¬¤ë³ø¤ÎÆâÉôÁÝ½ü¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢³ø¤Î¹½Â¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤«¤é¤À¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¼«¤é¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤òÀß·×¤¹¤ëºÝ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£
7·î¤Ë¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¶á¹Ù¤Î¥Ü¥Í¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¼°Ï¢Â³¼°¾øÎ¯µ¡¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥ó¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¥ó¸¶¼ò¤ÎÀ½Ë¡¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤À¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¹§¤Ï°ì·×¤ò°Æ¤¸¤ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê»æÊÒ¤ÈÃ»¤¤±ôÉ®¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤òÁÇÁá¤¯½ñ¤Î±¤á¤¿¡£Ìë¡¢²¼½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éµ²±¤òÃ©¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤áÄ¾¤¹¡£¤³¤ÎÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¸å¤Ë¡ÖÃÝÄá¥Î¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎò»ËÅª»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
1962Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ò¥å¡¼¥à³°Áê¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤¬ËüÇ¯É®¤È¥Î¡¼¥È¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼À½Â¤µ»½Ñ¤ÎÈëÌ©¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÄáÀ¯¹§¤Ø¤ÎºÇÂçµé¤Î»¿¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÎ±³Ø¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ê¸²½¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÍµÊ¡¤Ê²È¤ÎÌ¼¥ê¥¿¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤Ê°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢À¯¹§¤¬¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ëº¢¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£1919Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥¹¥´¡¼Âç³Ø°å³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥é¤È¤¤¤¦½÷»Ò³ØÀ¸¤«¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Íê¤ß¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÄï¤Î¥é¥à¥¼¥¤¤¬½ÀÆ»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¡£Ãé³¤Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½ÀÆ»Éô¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿À¯¹§¤Ï¡¢²÷¤¯¥¨¥é¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¥«¥¦¥ó²È¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥é¤Î»Ð¥ê¥¿¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥¿¡¦¥«¥¦¥ó¡£Éã¤Ï°å»Õ¤Ç¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£À¯¹§¤Ï¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È»ä¡Ù¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¤¤Ê¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÌÜ¤Ç»ä¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥¿¤À¤Ã¤¿¡×
¥ê¥¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÀÄÇ¯¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤¬¼¡Âè¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¿¤Ï¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£°Û¹ñ¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æó¿Í¤ÏÊ¸³Ø¤ä²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢À¯¹§¤¬»ý»²¤·¤¿¸Ý¤È¥ê¥¿¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ç¹çÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¯¹§¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼»ë»¡¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÀÞ¤Ë¤Ï¡¢µ¢¤ê¤Ë¹á¿å¤òÇã¤¤µá¤á¤Æ¥ê¥¿¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£¥ê¥¿¤ÏÊÖÎé¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¹ñÌ±Åª»í¿Í¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î»í½¸¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¢£À¯¹§¤È¥ê¥¿¤Ï¥°¥é¥¹¥´¡¼¤Ç·ëº§
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿1919Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥«¥¦¥ó²È¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤È¤¡¢À¯¹§¤Î»®¤Ë¤Ï¶ä²ß¤¬¡¢¥ê¥¿¤Î»®¤Ë¤Ï»Ø´Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¶ä²ß¤òÅö¤Æ¤¿ÃËÀ¤È»Ø´Ó¤òÅö¤Æ¤¿½÷À¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¡£²ÈÂ²¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆó¿Í¤ò¤Ò¤ä¤«¤¹¤Ê¤«¡¢À¯¹§¤È¥ê¥¿¤ÏÌÜ¤ò¸«¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
1920Ç¯1·î8Æü¡¢Æó¿Í¤Ï¥°¥é¥¹¥´¡¼¤ÎÅÐµ½ê¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó²È¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤ê¶µ²ñ¤Ç¤Îµó¼°¤Ï³ð¤ï¤º¡¢Î©²ñ¿Í¤Ï¥ê¥¿¤ÎËå¥ë¡¼¥·¡¼¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦´ÊÁÇ¤Ê¼°¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃÝÄá²È¤âÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÝÄÅ¼òÂ¤¤Î°¤Éô¼ÒÄ¹¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ê¥¿¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ·ëº§¤òÇ§¤á¤¿¡£½é²Æ¤Ë¤Ï¥°¥é¥¹¥´¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°¤Éô¼ÒÄ¹¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¹©²ÊÂç³Ø¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¶µ¼ø¤ò¾·¤¡¢½Ë±ã¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
½Ë±ã¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤Ï¿·º§Î¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀ¾³¤´ß¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¥¿¥¦¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÁÄ®¤Ë¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë30¤òÄ¶¤¨¤ë¾øÎ¯½ê¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯¹§¤Ï¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ð¡¼¥ó¾øÎ¯½ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤Îµ»Ë¡¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¤È¥ê¥¿
¥ê¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹ÁÄ®¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¿¤Ï¡Ö²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡¢¿´¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸å¤ËÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾²È¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É×ÉØ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿°ÂÅÈ´¶¡£³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤Ç²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤ì¤ÏÍò¤ÎÁ°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¯¹§¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ÏÆüËÜ¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡£¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤Ç¡¢¥ê¥¿¤ÏÉ×¤ÎÌ´¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¡£
1920Ç¯¡¢Æó¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢ÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£ÂçÀµ»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ËÇò¿Í¤ÎºÊ¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î³Ð¸ç¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¡£¹¥´ñ¤ÎÌÜ¡¢ÊÐ¸«¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡½¡½Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦»²¹ÍÊ¸¸¥
¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È»ä¡ÙÃÝÄáÀ¯¹§¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥Ò¥²¤Î¥¦¥ð¥¹¥¡¼ÃÂÀ¸¤¹¡ÙÀîËô°ì±Ñ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¿¤Î¾â¤¬ÌÄ¤ë¡ÙÁáÀ¥ÍøÇ·¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¿¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ù¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È
----------
ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ê¤¿¤³¤¦¡¦¤ï¤«¤³¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1973Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥³¥é¥à¼¹É®¤äÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Â¿¿ô¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Î¼èºà¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É
----------
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ë