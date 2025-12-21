ジャスミン香る癒しのシリーズ♡ゆるりと茉莉花の新作ビューティー登場

日本の風情を大切にした世界観で人気の「ゆるりと茉莉花」シリーズに、ビューティーコレクションの新作が仲間入りしました。上品でやわらかなジャスミンの香りに包まれながら、日常のケア時間を特別なひとときへと導いてくれるラインアップ。香りを楽しむだけでなく、手肌や髪、空間までトータルで整えられるのも魅力です。忙しい毎日に、心までほぐれるような“ゆるりと”した時間を添えてみてはいかがでしょうか♪

香りを楽しむ新作ビューティー

ビューティーコレクションに新たに加わったのは、香りを主役にした3アイテム。

【ゆるりと茉莉花】オードパルファム

価格：2,970円/30mL

きめ細かなミストでふんわりと香り、植物性エタノール使用の日本製。丸みのあるキャップはインテリア性も高く、ドレッサーを上品に彩ります。

【ゆるりと茉莉花】お米のハンドケアクリーム

価格：1,430円/35mL

石川県産の米発酵エキス*（コメ発酵液）配合。コクがありながらなじみがよく、指先までしっとり整えます。

保湿成分：ジャスミン油、コメ発酵液、ワセリン、シア脂、セラミドNP

【ゆるりと茉莉花】ミニハンドクリーム

価格：495円/15mL

持ち運びやすいスリムサイズで、外出先でも手軽に保湿ケア。

保湿成分：マツリカ花エキス、シア脂、オリーブ果実油

ROSIER by Her lip to発セラムで叶える透明感フェムケア習慣

ヘア・ボディーからバスタイムまで

【ゆるりと茉莉花】ボディー＆ヘアオイル

価格：1,760円

【ゆるりと茉莉花】フレグランスボディー＆ヘアミスト

価格：1,650円

香りを全身で楽しめるアイテムも充実。

髪や肌に自然なツヤを与えながら、ジャスミンの香りをやさしくまとえます。

【ゆるりと茉莉花】バスパウダー

価格：220円

【ゆるりと茉莉花】バスパウダーセット

価格：550円

バスタイムには、にごり湯で香りを堪能できるバスアイテムを。湯気とともに広がる香りが、心身をゆるりと解きほぐします。

香りで満たすホームフレグランス

【ゆるりと茉莉花】フレグランスオーナメント

価格：880円

【ゆるりと茉莉花】アロマオイル

価格：880円

【ゆるりと茉莉花】キャンドル

価格：1,760円

【ゆるりと茉莉花】リードディフューザー

価格：1,980円

お部屋でも「ゆるりと茉莉花」の世界観を楽しめるホームフレグランス。シーンや気分に合わせて選べるラインアップで、空間に穏やかな香りの余韻を残します。

日常に、ゆるやかな香りの余白を

手肌や髪、空間までトータルで香りを楽しめる「ゆるりと茉莉花」シリーズは、忙しい日々の中に小さな癒しを届けてくれます。

上質で品のあるジャスミンの香りが、気持ちを切り替えたい瞬間や、自分を労わる時間にそっと寄り添ってくれる存在。

お気に入りのアイテムを選んで、暮らしの中に“香りの余白”をつくってみてください♡