ジャスミン香る癒しのシリーズ♡ゆるりと茉莉花の新作ビューティー登場
日本の風情を大切にした世界観で人気の「ゆるりと茉莉花」シリーズに、ビューティーコレクションの新作が仲間入りしました。上品でやわらかなジャスミンの香りに包まれながら、日常のケア時間を特別なひとときへと導いてくれるラインアップ。香りを楽しむだけでなく、手肌や髪、空間までトータルで整えられるのも魅力です。忙しい毎日に、心までほぐれるような“ゆるりと”した時間を添えてみてはいかがでしょうか♪
香りを楽しむ新作ビューティー
ビューティーコレクションに新たに加わったのは、香りを主役にした3アイテム。
【ゆるりと茉莉花】オードパルファム
価格：2,970円/30mL
きめ細かなミストでふんわりと香り、植物性エタノール使用の日本製。丸みのあるキャップはインテリア性も高く、ドレッサーを上品に彩ります。
【ゆるりと茉莉花】お米のハンドケアクリーム
価格：1,430円/35mL
石川県産の米発酵エキス*（コメ発酵液）配合。コクがありながらなじみがよく、指先までしっとり整えます。
保湿成分：ジャスミン油、コメ発酵液、ワセリン、シア脂、セラミドNP
【ゆるりと茉莉花】ミニハンドクリーム
価格：495円/15mL
持ち運びやすいスリムサイズで、外出先でも手軽に保湿ケア。
保湿成分：マツリカ花エキス、シア脂、オリーブ果実油
ヘア・ボディーからバスタイムまで
【ゆるりと茉莉花】ボディー＆ヘアオイル
価格：1,760円
【ゆるりと茉莉花】フレグランスボディー＆ヘアミスト
価格：1,650円
香りを全身で楽しめるアイテムも充実。
髪や肌に自然なツヤを与えながら、ジャスミンの香りをやさしくまとえます。
【ゆるりと茉莉花】バスパウダー
価格：220円
【ゆるりと茉莉花】バスパウダーセット
価格：550円
バスタイムには、にごり湯で香りを堪能できるバスアイテムを。湯気とともに広がる香りが、心身をゆるりと解きほぐします。
香りで満たすホームフレグランス
【ゆるりと茉莉花】フレグランスオーナメント
価格：880円
【ゆるりと茉莉花】アロマオイル
価格：880円
【ゆるりと茉莉花】キャンドル
価格：1,760円
【ゆるりと茉莉花】リードディフューザー
価格：1,980円
お部屋でも「ゆるりと茉莉花」の世界観を楽しめるホームフレグランス。シーンや気分に合わせて選べるラインアップで、空間に穏やかな香りの余韻を残します。
日常に、ゆるやかな香りの余白を
手肌や髪、空間までトータルで香りを楽しめる「ゆるりと茉莉花」シリーズは、忙しい日々の中に小さな癒しを届けてくれます。
上質で品のあるジャスミンの香りが、気持ちを切り替えたい瞬間や、自分を労わる時間にそっと寄り添ってくれる存在。
お気に入りのアイテムを選んで、暮らしの中に“香りの余白”をつくってみてください♡