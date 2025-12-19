BAGEL & BAGEL¤Î´ü´Ö¸ÂÄê♡Åß¤ËÌ£¤ï¤¦¿·ºî¥Ùー¥°¥ë¡õ¥Þ¥Õ¥£¥ó
¥Ùー¥°¥ëÀìÌçÅ¹BAGEL & BAGEL¤«¤é¡¢Åß¤Îµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´Î³Ê´¥Ùー¥°¥ë¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Ä«¿©¤ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¹á¤Ð¤·¤µ¹¤¬¤ëÅß¸ÂÄê¥Ùー¥°¥ë
¡ÖÁ´Î³Ê´-¹ñ»º¾®Çþ»ÈÍÑ-¡×¤Ï236±ß(ÀÇ¹þ)¡£¹ñ»º¾®Çþ¤Ë¹ñ»ºÁ´Î³Ê´¤òÇÛ¹ç¤·¡¢³°Èé¤äæõ²ê¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È-Cacao70¡ó-¡×¤Ï298±ß(ÀÇ¹þ)¡£¥Ó¥¿ー¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¥«¥«¥ª70¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡£2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¤´Ë«Èþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥Ùー¥°¥ë
334±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥Ùー¥°¥ë¡£
¥³¥³¥¢¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¥¯¥êー¥à¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤«¤é¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥¯¤È¿©´¶¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤À¤±¤ÎÇ»¸ü¥Þ¥Õ¥£¥ó3¼ï
¥Þ¥Õ¥£¥ó¤âÅß»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖThe¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Ï367±ß(ÀÇ¹þ)¡£¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢ÂçÎ³¥Á¥ç¥³¡¦¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥ー¡¦¥¯¥ë¥ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ»¸ü¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¡õ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¡×¤â367±ß(ÀÇ¹þ)¡£2¼ï¤Î¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¤È¥ß¥ë¥ー¤Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬¹¥ÁêÀ¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×367±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢´ä±ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤À¤±¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎBAGEL & BAGEL¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ùー¥°¥ë¤È¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Åß¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡