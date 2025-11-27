【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『方法より維持が大事な時です』
｜総合運｜ ★★★★★
誰かの力や何かの出来事を使って、自分の立場を少し良くしていくようです。変に自力にこだわるより、手にしているものを維持していくことの方が大事でしょう。仕事や公の場では自分の才能やカラーを活かしたり、披露できる機会があります。真面目に向き合う姿が周囲の人達にも届くようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
逃げていたことと向き合っていくのですが、それが自分の中では不安でたまらないでしょう。相手に頼って、自分の殻に閉じこもらないようにしていくと良いです。シングルの方は、こちらの良い所に目を向けてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに気を遣いすぎて距離をとるでしょう。
｜時期｜
12月2日 定番を外さない ／ 12月7日 キャラクターを変える
｜ラッキーアイテム｜
カフェでお仕事
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞