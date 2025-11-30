【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『負けてられない気持ちでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
譲れないものがあって、それを死守するために奮闘することがあるでしょう。あまり出したくない自分のキャラクターを出すこともあるようです。仕事や公の場では他の人の様子を観察して自分の行動を決めていきたいのですが、実際に自分で動く方が価値はありそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
開き直りの行動が増えていきます。「背伸びした自分を見せても敵わない時は敵わない」と思える強さを持てそうです。その分、相手や周囲の人達がハラハラするでしょう。シングルの方は、相手との距離感を大切にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人に良い顔をすることを嫌になっています。
｜時期｜
12月5日 沢山注いでもらえる ／ 12月6日 怒りっぽくなる
｜ラッキーアイテム｜
収納ケース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞