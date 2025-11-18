この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『これはやばい！！　米国カリフォルニア、ポルト（Porto's Bakery）の超絶！！！　うまいパン！！！！』では、脳科学者・茂木健一郎氏がカリフォルニア州サンディエゴで開催されている学会中、現地のキューバ移民が運営する人気ベーカリー「ポルト（Porto's Bakery）」のパンを紹介している。

茂木氏はお店について「キューバ移民の方が始めたベーカリー、パン屋さんでものすごい大人気で、いつも行列ができている」と説明。ファミリービジネスとして地元でインスティテューション（生活に欠かせない存在）となっていることを強調した。また、「日本にはまだ上陸していませんが、手に入ったこの貴重なパンをいただきたいと思います」と、日本未進出のレアな体験であることも語った。

実際にパンを試食した茂木氏は、「なんじゃこの旨さは。本当に美味しいね、これ」と絶賛。「甘さの深みっていう概念があるんだね。普通、甘いって、甘いだけじゃないですか。言葉を失っております」と、その味わいに驚愕した様子を見せた。さらに、「このポルトのパンを作ったキューバのベーカリー文化…ちょっと半端ないなぁ」とキューバ移民の食文化の豊かさに感銘を受けており、「もし甘さのメートル原基があるとすれば、これが基準になるようなもの」と独自の“脳科学的”比喩で絶品ぶりをよどみなく表現している。

パンの正体については「チーズロール説、それからアップルストロードル説があるんですけど」と推測しつつ、「結局なんだかわかんないですけど、うまいことだけわかる」とコメント。噛むごとに砂糖が結晶化したような食感や、キューバの太陽に例えた豊かな甘み、「うまいものはポロポロこぼれるんだな」とユーモアを交えてプレゼンした。

動画の最後には、「キューバありがとう」「すごいすごい幸せでした」と、圧倒的満足感を示しながら「カリフォルニア在住の方、訪問される方は、ぜひ黄色い箱のPorto's Bakery＆Cafeをお試しください」と視聴者に呼びかけ、締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:09

「甘さの深み」に驚愕！キューバ伝統パンの不思議な魅力
03:40

キューバのベーカリー文化と伝統の凄さを語る
05:05

このパンの最大の秘密は“究極の砂糖”とキューバの太陽

関連記事

脳科学者・茂木健一郎、ムーアの法則“限界説”を詳細に検討。　「経済インパクトなきAIは絵に描いた餅」

脳科学者・茂木健一郎が語る『マイクロマネジメント症候群』--「上司や親、政治でも悪影響」

脳科学者・茂木健一郎が提唱　「感情の波に左右されるな、“目的地”を見いだせ」
