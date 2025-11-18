この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『これはやばい！！ 米国カリフォルニア、ポルト（Porto's Bakery）の超絶！！！ うまいパン！！！！』では、脳科学者・茂木健一郎氏がカリフォルニア州サンディエゴで開催されている学会中、現地のキューバ移民が運営する人気ベーカリー「ポルト（Porto's Bakery）」のパンを紹介している。



茂木氏はお店について「キューバ移民の方が始めたベーカリー、パン屋さんでものすごい大人気で、いつも行列ができている」と説明。ファミリービジネスとして地元でインスティテューション（生活に欠かせない存在）となっていることを強調した。また、「日本にはまだ上陸していませんが、手に入ったこの貴重なパンをいただきたいと思います」と、日本未進出のレアな体験であることも語った。



実際にパンを試食した茂木氏は、「なんじゃこの旨さは。本当に美味しいね、これ」と絶賛。「甘さの深みっていう概念があるんだね。普通、甘いって、甘いだけじゃないですか。言葉を失っております」と、その味わいに驚愕した様子を見せた。さらに、「このポルトのパンを作ったキューバのベーカリー文化…ちょっと半端ないなぁ」とキューバ移民の食文化の豊かさに感銘を受けており、「もし甘さのメートル原基があるとすれば、これが基準になるようなもの」と独自の“脳科学的”比喩で絶品ぶりをよどみなく表現している。



パンの正体については「チーズロール説、それからアップルストロードル説があるんですけど」と推測しつつ、「結局なんだかわかんないですけど、うまいことだけわかる」とコメント。噛むごとに砂糖が結晶化したような食感や、キューバの太陽に例えた豊かな甘み、「うまいものはポロポロこぼれるんだな」とユーモアを交えてプレゼンした。



動画の最後には、「キューバありがとう」「すごいすごい幸せでした」と、圧倒的満足感を示しながら「カリフォルニア在住の方、訪問される方は、ぜひ黄色い箱のPorto's Bakery＆Cafeをお試しください」と視聴者に呼びかけ、締めくくった。