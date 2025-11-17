愛犬をSNSでお披露目

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が、インスタグラムで愛犬をお披露目した。様々な表情をおさめた写真や動画が投じられた中で、ネット上では改めて、山本自身の人柄に喝采が送られている。

山本はインスタグラムで「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で、我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と日本語で記し、愛犬を抱きかかえた2ショットなど、7枚の写真と1本の動画を投稿した。

英語でも「カルロスを紹介します。私は昨年の8月にドッグシェルターで1匹の犬に会いました。この動画は彼を初めて見た時のものです」などと報告。施設で偶然出会った保護犬であることを伝えている。

愛犬に関しては、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューでも以前、本人が言及。動物病院に勤めていた母親の影響から動物好きになり「シェルターに行って、すごく気になる犬がいて」と、出会いが明かされていた。

山本の“動物愛”が滲み出た姿は再び話題に。X上では「保護犬なんや！」「保護犬だって！由伸尊敬しかない」「保護犬だったのか。山本由伸は本当にいい男や」「保護犬シェルターで愛犬を引き取って飼うという聖人」と、人柄が改めて脚光を浴びていた。



