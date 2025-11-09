12年目の大幅刷新！ レクサスの新型「スポーツ“セダン”」に大反響！ 全長4.7mボディ×「“新”スピンドルグリル」採用に「この顔カッコイイ」の声！ 2026年登場の新「IS」が話題に

“熟成”の名にふさわしい進化を遂げた新型「IS」

レクサスは2025年9月9日、FRスポーツセダン「IS」の新型モデルを世界初公開しました。

熟成をテーマに掲げた今回の改良では、デザイン・装備・安全性能のすべてが大幅に進化しています。

2025年9月に大幅マイナーチェンジを実施した新型「IS」

1999年に初代が登場したレクサス「IS」は、俊敏なハンドリングと上質な乗り味を両立したスポーツセダンとして人気を集め、これまでに世界40以上の国と地域で累計約130万台を販売してきました。

現行の3代目は2013年に登場し、2016年と2020年にマイナーチェンジを実施。2025年に公開された新型は、登場から12年を経て装備・デザイン・安全性能のすべてを大幅に進化させています。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1840mm×全高1435〜1440mm、ホイールベースは2800mm。従来型より全長が10mm延び、低重心で安定感のあるフォルムに仕上げられています。

エクステリアは新デザインのスピンドルグリルを採用し、ワイドで力強い印象を強調。ボディカラーには新色「ニュートリノグレー」を追加し、全8色のバリエーションを設定しました。

インテリアも大幅に刷新されています。全車に12.3インチのタッチディスプレイとフル液晶メーターを標準装備し、操作性と先進感を両立。さらに、センターコンソールやスタートスイッチまわりには竹繊維を使用した新素材「フォージドバンブー」を採用し、自然素材ならではの優しい風合いと深みのある陰影が上質な雰囲気を演出しています。インテリアカラーには、新たに太陽の紅炎をイメージした「プロミネンス」を追加。鮮やかで奥行きのある赤が、スポーティかつ洗練された印象を与えます。

日本仕様のパワートレインはハイブリッドの「IS300h」のみで、2.5リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせ、システム最高出力226馬力を発揮します。燃費性能はWLTCモードでFRが18.0km／L、AWDが16.2km／Lと高効率を実現。

一方、海外仕様では3.5リッターV6ガソリンエンジンを搭載する「IS350」も用意され、最高出力311馬力・最大トルク380Nmを発揮。FR仕様は8速AT、AWD仕様は6速ATを組み合わせ、力強い加速と滑らかなレスポンスを両立しています。

安全装備も最新世代へとアップデートされました。予防安全パッケージ「Lexus Safety System＋」は歩行者や自転車の検知精度が向上し、高速道路での渋滞時にハンズオフ走行を実現する「Lexus Teammate Advanced Drive」も採用。ドライバー支援機能の強化によって、快適性と安心感を大きく高めています。

さらに、可変ギア比ステアリングを備えた電動パワーステアリングを新採用。交差点や連続コーナーでの操舵角を抑え、自然で正確なステアリングフィールを実現しています。加えて、新開発のリニアソレノイド式アダプティブ可変サスペンションを搭載し、路面状況に応じて減衰力を最適制御。安定感と乗り心地の両立を図りました。

このように新型ISは、スポーティな走りの魅力をそのままに、快適性・安全性・質感を磨き上げた“熟成のスポーツセダン”として進化しています。2026年の発売に向け、レクサスのFRスポーツセダンが再び世界中の注目を集めることになりそうです。

そんな新型レクサス「IS」に対してSNSでは多くの反響が寄せられています。

「ユーザーが望んできた通り、デザインを大きく変えずに中身を進化させてくれたのが嬉しい」「国内仕様もハイブリッドだけでなくV6を選べるようにしてほしい」といったコメントが寄せられ、全体的に好意的な反応が多く見られました。

一方で、「2リッターターボがないのは残念」「もうIS Fは出ないのかな」といった声もあり、パワートレインへの要望やハイパフォーマンスモデル復活を望む意見も少なくありません。

また、「デザイン結構好き」「FRセダンが残ってくれるだけでもありがたい」といった意見も見られ、レクサスらしい上質なデザインとFRレイアウトを評価するユーザーも多いようです。

新型ISは、伝統的なスタイルを継承しながらも新技術を採り入れた一台として、今後の展開に大きな注目が集まっています。