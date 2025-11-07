¥¤¥ó¥Õ¥ëÎ®¹Ô¡¢Ãí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¡¡Á°½µÈæ2ÇÜÄ¶¡¢Á´¹ñ¤ÇÁý²Ã
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï7Æü¡¢Á´¹ñÌó3Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é10·î27Æü¡Á11·î2Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬5Ëü7424¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1µ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Ï14.90¿Í¤Ç¡¢Ãí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¤ë10¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°½µÈæ¤Ï2.37ÇÜ¡£Á´¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤è¤ê1¥«·îÄøÅÙÁá¤¤10·î3Æü¤Ëº£µ¨¤ÎÎ®¹ÔÆþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1µ¡´ØÅö¤¿¤ê10¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï25ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ë¤Î28.58¿Í¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî28.47¿Í¡¢ºë¶Ì27.91¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ0.92¿Í¡¢Ä»¼è1.10¿Í¡¢µÜºê2.18¿Í¤Ê¤É¡£