BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）のソロ曲「ExtraL」が、YouTube（ユーチューブ）で1億ビューを突破した。

韓国メディアが報じた。所属事務所OAエンターテインメントによると、初のソロアルバム「Ruby」収録曲で、先行公開曲だった「ExtraL（feat．Doechii）」のミュージックビデオが、3日午前3時50分ころ、再生回数1億回を超えた。

JENNIEは「SOLO」「Mantra」「like JENNIE」に続き、4曲目の1億ビュー超えを記録した。韓国メディアのヘラルドPOPは4日「特にJENNIEは『SOLO』ミュージックビデオの再生回数10億ビューを超え、ミュージックビデオの再生回数10億ビューを超えた最初のK−POP女性アーティストになっている」と報じた。

また「ExtraL（feat．Doechii）は、瞬間を完全に満喫しながら自分だけの方式で堂々と人生を生きていく美しさを盛り込んだ曲だ。淡々とした自信で逆境を乗り越え、私が選択した道を揺らぐことなく進み、どこでも存在感を表すという強烈な宣言を盛り込んだ。自ら開拓したすべての旅路を楽しみながら、すべての瞬間を自分のものにするというストーリーを聞くことができる」と説明した。