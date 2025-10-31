大手ハンバーガーチェーン、バーガーキングの移動店舗が大分県内で初めて大分市にお目見えし、多くのファンが長い列を作りました。

大分市大在にある大型量販店の駐車場に登場したのは、アメリカ生まれのハンバーガーチェーン、バーガーキングのフードトラックです。初日の31日はSNSなどで開店の情報を知ったファン100人以上がオープンの2時間前から長い列を作りました。

首都圏を中心に全国におよそ300店舗を展開するバーガーキング。大分市での販売は、店舗のない地域をフードトラックがめぐるキャンペーンで行われたもので、新潟や高知などに続き、全国で5番目の出店です。

（買い求める人）「1時間前くらいから並んでいます。並ぶとは思ったけど、予想外に待ってます」「食べたことはないですが、大きなサイズが楽しみです」

バーガーキングのハンバーガーは大きなバンズと直火焼の100パーセントビーフパティが特徴です。今回のフードトラックでは店舗で人気のワッパーチーズとスパイシーバーベキューワッパーの2種類が販売されます。

（吉田キャスター）「おいしい。肉のうまみがすごいです。バンズもふわふわで、玉ねぎもすごくアクセントになっていて、バランスのいいハンバーガーです」

バーガーキングのフードトラックによる販売は11月3日までグッデイ大在店の駐車場で行われ、午前と午後の2部に分けて1日400セットが限定販売されます。