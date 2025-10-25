日テレドラマ考察系YouTuber視点で見る『家族が人質に？高木の殺害動機に隠れた真相を大予想』
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
日本テレビの話題ドラマ『良いこと悪いこと』第3話を前に、日テレドラマ考察系YouTuber・トケルさんが最新考察動画を公開。「高木がちょんまげを殺す理由」や「結末最終回のネタバレ予想」など、数々の伏線を読み解きつつ、今後の物語展開を大胆に予想した。動画では、W主演の真宮翔太郎さん（高木役）と荒木優子さんが取り組む謎に、「事件を追う側の高木が同級生を殺してしまう展開だと衝撃ですよね」と驚きを隠さない。
トケルさんは高木の家族が物語上極めて重要な役割を果たすのではないかと推測。「高木に家族が設定されているのは“守るべき存在”だから」という視点から、「パパはこの家の王様だからね、守ってくれてるんだもんね」という第1話の台詞が伏線だと指摘する。さらに、「高木の家族は犯人に捕まることになるんじゃないでしょうか。もしくは家族に危害を加えることで高木が脅される展開があるのでは」と展開を予想した。
ドラマ内で発生した連続殺人と22年前の同窓会、同級生の替え歌といった細かな設定にも鋭く言及。「これまでの殺害も“命令による連鎖殺人”で、高木の番になったとき『守るべき家族を人質に取られたら実行に踏み切るかもしれない』」と犯人の意図を読み解く。また、「みんな夢が叶わない形で殺されている印象」として、ターゲットの人物設定にも深く踏み込んだ。
視聴者から寄せられたコメントや様々な人物への疑惑の声にも反応。「このドラマは疑ってくれという作品なので色々な予想があっていい」とトケルさん。「僕の考察が外れる可能性も大いにありますので、皆さんの自由な意見もどんどんコメント欄に書き込んでほしい」とファンとのコミュニケーションを呼びかけている。
動画の締めでは「今後も考察動画をアップしていく」と意気込みを語りつつ、「真犯人が誰かはまだ分からなくても、みんなで予想を楽しみながら盛り上がっていきましょう！」と視聴者に呼びかけて考察を締めくくった。
