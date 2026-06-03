羽田空港で高さ130センチメートル、重量35キログラムの人型ロボットが大型ジェット旅客機の下で荷物を輸送ベルトに乗せる作業を担当していた。作業を終えると、近くにいる「人間の同僚」に手を振ってきちんとあいさつすることも忘れない見事な働きぶりを見せていた。GMOというロゴ入りの青いベストを着たこのロボットは、中国の国産ロボット企業ユニツリー・ロボティクス（宇樹科技）が製造したもので、日本航空（JAL）と日本のGMO