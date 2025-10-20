「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」

【画像】釈放され、涙ながらに謝罪する草間リチャード敬太（29）

10月6日、警察署の前に集まった報道陣に対して、深々と頭を下げたのは、4日に、公然わいせつの疑いで逮捕されたアイドルグループ「Aぇ！group」のメンバー・草間リチャード敬太（29）だ――。



草間リチャード敬太

◆◆◆

メジャーデビューの矢先に不祥事が

事件の数日前、草間は海外ロケに参加していた。日本に戻ってからも仕事をこなし、つかの間の休息だったはずが、思わぬ形でメディアに“露出”することに。

社会部記者が解説する。

「4日の午前5時40分頃、新宿2丁目にある雑居ビルのエントランスで、草間はズボンを下ろし、性器を露出していた疑いが持たれています。『下半身を露出している』と通報が入り、駆け付けた警察官が身柄を確保した。当時、草間は、酒に酔った状態で、取り調べに対しても『覚えていない』と供述していました」

アメリカ人の父と、日本人の母を持つ草間は、2009年に旧ジャニーズ事務所に入所。19年にAぇ！groupのメンバーに選出された。バラエティ担当として業界内外で高い評価を得ていたという。

「デビュー前からバラエティ番組へ多く出演。中でも『ザ！鉄腕！DASH!!』（日テレ系）で、体を張る姿が印象的でお茶の間の支持を得ていました。そのルックスからは想像できないコテコテの関西弁でユーモアあるトークをするのもまた、彼の魅力です」（テレビ局関係者）

Aぇ！groupは、結成から5年の期間を経て、昨年5月にメジャーデビューしたばかり。ジャニーズ事務所が「STARTO ENTERTAINMENT」に社名を変更してから初のデビューグループとなった。

「今月12日からは、グループの冠番組がフジテレビで放送中。来年1月、メンバー全員が出演する映画も控え、デビューから1年、グループとしてようやくノッてきた所でした」（同前）

そんな最中、草間はなぜ事件を起こしてしまったのだろうか。「危うい一面はあった」と草間の友人が振り返る。

「カラオケであられもない姿になって…」

「リチャは、テレビで見せる姿と本来の自分とのギャップに長く悩んでいました。それにメンタルは強くないんですよね。ストレスを感じるとお酒に逃げちゃうフシがあった。交友関係も幅広かったので、色んな職種の人と遅くまでお酒を飲んでいました」

この友人は、草間のあられもない姿を目撃したことがあるという。

「カラオケでリチャが服を脱いで場を盛り上げている姿を見たことがあります。忙しかったり、仕事のストレスが溜まるとお酒を飲んではっちゃけて、脱ぎ癖が出ちゃう」（同前）

草間の姿は、いつしか犯行現場でもある新宿2丁目周辺を始め、様々な夜の街で頻繁に目撃されるようになった。そんな酒浸りの私生活が仕事にも影響を及ぼしていた。

「リチャードが遅刻常習犯というのは有名な話。番組でイジられていたこともありましたけど、ロケの集合時間に3時間も遅刻したこともあった。遅刻の原因は、深酒だと囁かれていました」（キー局社員）

国分太一との共演にプレッシャーも

さらに、草間は、今年6月からコンプライアンス違反があったとして無期限活動休止中の、あの先輩にも気を遣っていたという。

「『DASH村』での国分太一さんとの共演に、かなりプレッシャーを感じていた。国分さんがプロ意識が高いこともあると思いますけど、リチャードは色々と思うことがあったのか国分さんとの共演について周囲に相談していました」（同前）

Aぇ！groupは、同事務所の「SUPER EIGHT」の横山裕が結成当初からプロデュースを手掛けてきた。逮捕翌日に行われた横山と渋谷すばるの対バンライブ中に横山は、「神様おったらまじで頼むわ」と溢(こぼ)した。

今後の草間の復帰は、神のみぞ知ることだろう。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月16日号）