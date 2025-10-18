【和牛をクラフトビールでたしなむ ミートマフィア】 船橋でみつけた、和牛とチーズとクラフトビールが楽しめるお店

肉屋で仕入れた和牛料理を楽しめる隠れ家的肉バル。京成、JR共に船橋駅から徒歩1分圏内のこちらのお店では、熟成して仕上げた和牛や濃厚なチーズを使った料理が楽しめます!今回は名物のローストビーフをメインに、おすすめメニュー中心で堪能してきました。まずはカラフルなチャイナブルーレモンサワーとお通しの揚げショートパスタで乾杯!

ハニーからアンチョビまで味の振り幅が楽しい前菜

『ハニーマスカルポーネクラッカー』

ここからとりあえずの前菜メニューをオーダー!

マスカルポーネチーズのまろやかさに、甘酸っぱいミックスベリーとハニーを合わせた前菜。

チーズのさっぱり感とハニー＆ベリーの甘酸っぱさが絶妙に絡み合う

『アンチョビキャベツ』

鉄板で音と香りを立てながら登場!

アンチョビの塩気がそそる酒の進むメニュー

旨辛味噌と食感で魅せる牛タンづくしの逸品メニュー

『牛タン味噌のねぎ乗せ』



牛タンを使った逸品メニューも充実。牛タンのこりっとした食感と噛み締めるたび広がる旨み!コチュジャンベースの旨辛味噌が後を引く味わい。

『牛タンポテサラ』

なめらかさの中に芋感のあるゴロゴロ感も良き!カット牛タンの食感とベーコンチップの旨みで肉感もアップ。

レッドペッパーのスパイシーなピリッとが良いアクセントでした。

和牛ユッケ＆ローストビーフで味わう肉の饗宴

『贅沢和牛ユッケ』

いよいよメインのがっつり肉メニューが登場。和牛の旨味をダイレクトに味わえる贅沢なユッケ!

卵黄がまろやかに包み込み、シャキシャキとしたオニオンの食感が絶妙にマッチする逸品。

『マフィアのローストビーフ(マッシュポテト添え)』



低温調理で柔らかく仕上げたサガリ肉のローストビーフ。

ペッパーの効いたスパイシーなグレイビーソースをたっぷりからめて食べるスタイル!

マッシュポテトと一緒に包んで味わうのもおすすめ。

各地の伝統料理や郷土料理のアレンジメニュー

『マフィアオリジナルこぼれるプーティン』



逸品メニューの中には、各地の伝統料理や郷土料理のアレンジメニューも楽しめる。

カナダで長年愛され続ける伝統料理プーティンをアレンジしたメニュー!

カリっと揚げたフライドポテトに、たっぷりのチーズとグレイビーソースをかけた背徳感満載の一品。

カリカリ食感も、ソースを吸ったしっとり食感も絶品!

『磯の香りのゼッポリーニ 大盛り！』

あおさを練り込んだナポリの郷土料理。

磯の香りとたっぷりチーズが合わさり、カリっともちもちの食感に濃厚な旨みが広がる!

お酒のおつまみに最適な一品。

〆にはもっちり食感×濃厚ソースがたまらないカルボニョッキ

『カルボニョッキ』



〆にはパスタメニューからニョッキを!ニョッキのもっちり食感がクセになる。

カルボナーラベースの濃厚ホワイトソースに、ベーコンの旨みとピリッとしたブラックペッパーのスパイシーさが加わった満足感のあるパスタメニュー。

食後のデザートも充実!

『ひとくちティラミス』



食後のお腹いっぱいな状態でもペロリといける、締めにぴったりなひとくちサイズのデザート。

ウエスタン調の木目が映える大人の隠れ家

店内はウエスタンのような赤みのある木目を基調とした隠れ家風の空間。

ボックス席や団体席、半個室もあるので色々なシーンで利用出来る落ち着いた大人の雰囲気が漂うお店でした。

・住所 千葉県船橋市本町４丁目３－１９ 錦屋ビル ７F

・価格帯 3,000～5,000円

・最寄駅 『船橋』

・アクセス JR線『船橋』駅徒歩4分

・営業時間

月・火・水・木・祝後日 16:30 - 23:30

金・祝前日 16:30 - 00:00

土 14:00 - 00:00

日・祝日 14:00 - 23:00

・定休日 なし