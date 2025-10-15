声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

10月11日のゲストは鬼頭明里さん！

ニューアルバム『Journey』について伺いました。

アルバムのリード曲「any if」は鬼頭さんがヒメ役として出演しているTVアニメ『結婚指輪物語Ⅱ』エンディングテーマ。はじめて曲を聞いた時の印象は「うわ、めっちゃいい。ってなりましたね。自分からは出てこないというか。新しい曲を作るとき“こういう曲が歌いたいです”と伝えて作ってもらうことが多いんですけど、『any if』は出てこなかったなって。アニメのタイアップ曲をやらせて頂いたからこそ生まれた楽曲です」

演じたキャラクターの感情や背景は、楽曲にどのような影響を与えているのでしょうか？「ヒメを演じてた時の気持ちも含みつつ、物語全体だったり、結婚や人生に対して歌っている曲だなと思うので、もう壮大に思いを込めて歌わせてもらいました」

「any if」のミュージックビデオについても伺いました。「撮影は順調でした。ダンサーさんのパートがほぼ半分あるからいつもの撮影より短くて。ダンサーさんの絵が多幸感を高めてくれてるなって思いました。めっちゃいいMVに仕上がってます」

ニューアルバムには「any if」も含め新曲を3曲収録。「Nonfiction Nook」の作詞・作編曲を担当された藤井健太郎さんは「個人的にあまり他でやってきていないことにトライさせていただき、楽しい制作だった」と投稿されていましたが、鬼頭さんの印象はというと「私の楽曲の中でも意外となかったタイプの曲。シティポップを聞くのは好きだし、自分も好きな感じのテイストの曲だったから“うわ、楽しい！”って思いました。プロデューサーさんが“シティポップどう？”と言ってくれて、歌いたいってなりました」

「Fringed Iris」は「あったかい気持ちになる、やさしい曲を歌いたいなって思っていて。私、若い時とかは楽しいロックとか、かっこいい！イエーイ！みたいな曲ばっかり聴いて。なんならバラードとか、しっとりした曲は聞くのすら右から左へみたいな。入ってこない感じだったんですけど、ここ数年で私も大人になったのか、そういう曲が染みるようになって、そこから聞くようになってから、私もこういう曲歌いたいなって。『Fringed Iris』を歌ってみて、めちゃくちゃ楽しかったですね」

2019年10月16日、シングル「Swinging Heart」でデビュー。アーティスト活動も6年目となる中、鬼頭さんにとって音楽活動はどんな意味を持つものになっているのでしょうか？「歌もお芝居も、自分の中ではひとつにつながってる感覚があって。最初の頃は、高い声とか可愛らしいキャラを演じることが多くて、そういうのが得意だったんです。逆に、ちょっと低い声とか、地声に近いトーンの声って、お芝居の中ではあんまり使いこなせてなかったというか、ちょっと苦手意識があって。でも、“そこもちゃんと開拓していきたいな”って思ったときに、私がやったのが、男性ボーカルの曲をかっこよく歌えるようになるっていう練習だったんです。そうすると、声の出し方とかレンジの使い方も少しずつわかってきて。感情を乗せるって意味では、歌もお芝居もすごく似てるところがあるなって思ったし、どっちもやっていくことで、相乗効果で自分自身が高まっていく感覚があるんですよね。アーティスト活動自体は、ほんとに突然“おめでとう、デビュー決まりました！”みたいな感じで始まったんです。だから最初は、何をすればいいのかとか、何のためにやるのかも正直よくわかってなくて。手探りでスタートしてたんですけど、やっていくうちにファンの方がついてきてくれるようになって。お芝居にも深みが出たように感じるし、歌とお芝居のつながりを自分でもちゃんと実感できるようになってきて、“今ちょっと1個上のステージに行けたかも”って思える瞬間があったんです」

アルバムジャケットを引き合いに、「普段は着ない色合いや服も、撮影だからこそ挑戦できる。こういう姿を見られるのもアーティスト活動の楽しさのひとつ」と話してくれた鬼頭明里さん。ニューアルバム『Journey』は鬼頭明里さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「今までの私の軌跡を辿れるというか。本当にいろんなことがあって、私もいろんな楽曲を歌いたいっていう欲が凄く強くて。だから、いろんなことに挑戦したい、いろんなものを知っていきたいし、やっていきたいって思ってるっていうのが凄く詰まった1枚になったんじゃないかなって思ってます」