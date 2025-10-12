¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥Õ¥£¥Î¥ï¡×


¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òµíÆý¤Ç¼Ñ¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¥°¥é¥¿¥ó¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡©¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¼ê·Ú¤Ê¡¢¤­¤¸¤ÞÎ®¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×

¼Ñ¤¿¤ê¾Æ¤¤¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¡ª Ä´Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤«¤éÉûºÚ¤Þ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ïÈ÷¿©ºà¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢ÏÂÍÎÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤âÁêÀ­¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤ó¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Æü¡¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥Õ¥£¥Î¥ï

À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡õµíÆý¤ò¤«¤±¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±

¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥Õ¥£¥Î¥ï¡ÊÎÁÍý¡¦郄»³¤«¤Å¤¨¡¢»£±Æ¡¦ÎëÌÚÂÙ²ð¡Ë


Á´ÎÌ¤Ç951kcal¡¢±öÊ¬ 3.5g

ºàÎÁ¡ÊÌó15¡ß20¡ß5cm¤Î¥°¥é¥¿¥ó»®1ËçÊ¬¡Ë

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¥á¥¤¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¡Ä2¸Ä¡ÊÌó260g¡Ë

¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä80g

¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1/2ÊÒ

¡ã¥½¡¼¥¹¡Êº®¤¼¤ë¡Ë¡ä

¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢µíÆý¡Ä³Æ1/2¥«¥Ã¥×

¡¦±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/4

±ö

¥Ð¥¿¡¼

ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦

ºî¤êÊý

1¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï5mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥°¥é¥¿¥ó»®¤ÎÄì¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÃÇÌÌ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÉß¤­µÍ¤á¤ë¡£±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼10g¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¡£

2¡¡¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢4Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£¥½¡¼¥¹¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤Ë3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¤ë¡£

3¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌó10Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Æ¤­¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£

POINT

¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¥³¥¯¤¬½Ð¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£

ÎÁÍý¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¢»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð

¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ï

¡¦¾®¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤Ï¾®1¡Ë¤Ï5ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤ÏÂç1¡Ë¤Ï15ml¡¢1¥«¥Ã¥×¤Ï200ml¤Ç¤¹¡£

¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¥í»ÈÍÑ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IHÄ´Íý´ï¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ´Íýµ¡´ï¤ÎÉ½¼¨¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÆÃ¤ËÉ½µ­¤Î¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦ ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï1000W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù