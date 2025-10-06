なぜ、夫婦の“貯金額”を、義母に話すの？夫の口の軽さに、もうウンザリ【ママリ】

義母に貯金額を言った夫にモヤモヤ

義母に、主人が私の貯金額を言いました。



結婚するまでの金額はほぼゼロだったのですが、結婚後旦那のおかげで少しずつ貯めることが出来ています。



先日、義両親と食事中に貯金の話になりました。そこでいきなり、私の貯金額を普通に言ったのです。「今、〇〇万貯まってるからなー」と。

そこまで少ない金額でもないので、どんな反応かなぁーと思ってたら義母かは「いやいやうちの娘は、独身の時から700万はあったしー(笑)もっと貯めんとね(笑)」なんて言われました。

少ない給料を少しずつ貯めたのに、その言い方・・・かなりショックでした😭💦



翌日主人に「なんで貯金額を言ったの？普通言わないでしょ。」と言うと「ごめんね💢でも、俺の中では普通じゃないし💢」と怒ったように謝られ、・・・また嫌いな所が増えました。笑



義両親がかなりの裕福なので金の無心は有り得ない、むしろ支援してくれるかもと思って言った、との事でしたが・・・普通貯金額言いますか？😭



義姉は30過ぎまで実家暮らし、車も祖母が買ってくれてます。貯まるに決まってますよね・・・

はあー全否定されたようで心がもやもや。

旦那とはまだ口もほとんど聞いていません。よりによって生理前。

毎回生理前は、「イライラする期間になるから気を付けてね💭」と伝えているのに、火に油を注ぐ主人。 出典：

「貯金額はいくら？」とダイレクトに聞いてくる人、今まで出会ったことはありますか。さらにはこちらから言うなんてよっぽどのことがない限りあり得ないでしょう。しかし、投稿者さんの夫は義母に話してしまい、ショックを受けてしまいました。



義母に貯金額を言ったことを夫は「普通」だというし、義母は義姉の方が貯金額が多いと言うし、投稿者さんはモヤモヤした気持ちに。夫や義母の言動に自分の感覚がわからなくなった投稿者さんは「これって普通なの？」と疑問に思ってしまったそう。

貯金額を言う夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「あり得ない」というコメントがありました。

あり得ないです😫貯金額勝手に言われ、しかも娘は700万あったとかマウント取られて、ただただ損しただけですよね😣💦 出典：

貯金額を勝手に言うなんてあり得ないという意見がありました。義家族であっても、言っていい話と言わないほうがいい話があるでしょう。夫は自分の家族と義家族を同じだと思っているようで、この感覚が投稿者さんと違うところ。夫と義母は普通だと思っていることも、妻の立場からすれば嫌な気持ちになるのだと理解をしてほしいものですね。



この他に「義兄がそんな人だった」というコメントがありました。

旦那の兄が昔自分の嫁さんの結婚前の貯金額を裏で家族みんなに言いふらしてました。あいつの貯金めちゃくちゃ少ないという意味合いで言っていて、聞いていて胸糞悪かったです。



そんなこと言うべきじゃないし、なんで味方であるべき夫がこんな風に妻である女性を貶すのか…前から嫌いでしたがもっと義兄が嫌いになりました。 出典：

義兄が貯金額を家族に言う人だった、という意見がありました。やはりこの方も「言うべきではない」と思ったようで、こんなことをして自分の妻を見下す義兄をますます嫌いになったそう。投稿者さんの夫は義母だから何を話してもいいと思っていたのでしょうか。客観的になれる他家族の話をしてみると、もしかしたら自分の言動を見直してくれるかもしれません。

貯金額は家族間であっても安易に言わないほうがいい

投稿者さんの夫は「義母には何を話してもいい」と思っているようですが、その感覚は見直した方がよさそうです。夫婦のことを伝えるにしても、まずは本人の許可を取るのが筋。そうでなければ、夫婦間の揉めごとに発展してしまいかねません。



特に貯金額のようなデリケートな情報は注意が必要です。知られてしまえば、思わぬ形で親族からお金を頼まれる可能性もあります。投稿者さんが目的を持って貯金をしているのであれば、その思いを夫にきちんと伝え、「安易に話さないでほしい」とお願いしてみるのが安心につながるでしょう。



夫婦で情報の扱い方を共有しておくことが、信頼関係を守る大切なポイントになりそうです。

記事作成: akino

