こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「microSDカード」は、スマホのストレージ容量を増やすときや、カメラやゲーム機などのデータを保存するときに便利なアイテムですが、販売されている種類が多いので、いざ購入しようと思った際にどれを選んだら良いか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、最大読み出し速度810MB/sを実現し、Nintendo Switch2のロード時間を短縮してくれる、Nextorageの「microSD Express 128GB」をご紹介します。

Nextorage microSD Express ネク ストレージ 国内メーカー 128GB Nintendo Switch 2 動作検証済み microSDXC Express P PCI e 3x1, NVMe 1.3 UHS-I 読み出し最大810MB/s Gシリーズ EX NM3A128/XHAE 7,480円 Amazonで見る PR PR 7,480円 楽天で購入する PR PR

最大読み出し810MB/sを実現した、圧倒的なパフォーマンス

Nextorageの「microSD Express 128GB」は次世代規格 microSD Express に対応したメモリーカード。

最大の特長はその速度です。読み出し最大810MB/sを誇り、従来のmicroSDカードとは一線を画すパフォーマンスを実現しています。

まるでSSDのような速度を手のひらサイズで扱えるため、写真・動画データの転送も待たされることなくスムーズ。動画の編集やRAWデータのやり取りも、ストレスなくこなせます。

「microSD Express 128GB」は、NextorageにてNintendo Switch2の動作確認済みで、Switch 2のロード時間を短縮し、より滑らかで快適なプレイ環境を提供します。

また、大容量のゲームタイトルもサクサク起動できるので、待ち時間を削減することが可能。

その他、UHS-IおよびUHS-IIホストデバイスと互換性があるため、Switchや携帯型ゲーム機にも使用できるのも◎です。

10種類の耐久テストをクリア。国内メーカー製で安心して長く使える

「microSD Express メモリーカード 128GB」は、10種類(IPX7 防水、IP5X 防塵、耐衝撃、曲げ耐性、1万回超のカード挿抜テスト、耐温度、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性)の耐久テストをクリアし、屋内外でのさまざまな環境で安心して使用できます。

また、Nextorageはソニーのメモリストレージ事業をルーツに持つ国内メーカー。信頼性の高い品質管理と5年保証で安心して長期間使うことができるのも嬉しいポイントです。

まるでSSDのような速さとmicroSDのコンパクトさを兼ね備えたこのmicroSカードは、ゲーム用途だけでなく、動画編集やモバイルワークにも最適。次世代のストレージ環境を探している人にぴったりのアイテムです。

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。