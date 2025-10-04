A¤§!groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÂáÊá¤Î±Æ¶Á³ÈÂç¡¡Á´¹ñ´§ÈÖÁÈ¤Ë°Å±À¡Ö¼¡²ó¤Ò¤È¤ê¾Ã¤¹¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£´Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Ï¤â¤Ã¤«¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òµÞ¤¤çÊÑ¹¹¡£¡ÖµðÂç¿©Æ²¤Ë»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬½é»²Àï¡ª½Ù²ÏÏÑ¤Î¿¼³¤µû¤ËÄ©¤à¡ª¡×¤«¤é¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¤ÏÊ¡²¬¡ª¶¸Ë½²½¤¹¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á£ö£ó¾ëÅç¡õ²£»³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á£Á¤§¡ª¡×¡Ê£Á£Â£ÃÊüÁ÷¡Ë¤âÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡£³Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Ñ¡õ£Á¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Ö£å£ò¡×¤ÏÆ±ÈÖÁÈ´Þ¤àÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é£´ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤òÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆÃÈÖ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥±¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ÏÂ³ÊÔ¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤±¤ò¾Ã¤¹¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ï³«»Ï£±»þ´ÖÁ°¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¤Î°ìÊó¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤Ç¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£