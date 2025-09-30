寝起きの絶景！「朝起きたら…」隣でほほ笑む生後5か月の息子に17万いいね「ほんとに天使」「かわいい」【ママリ】

足を掴んで弾けるような笑顔の5か月の息子

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、やんちゃ4兄弟の母(8y3y1y+0y5m🆕)(@kozu0312)さんの投稿したお写真です。子育ては大変なこともありますが、子どもたちの笑顔や行動で、幸せな気持ちになることもあるのではないでしょうか。投稿者が起きると、隣でうれしそうに足を掴んでいた5か月の息子がいたそう。弾けるような笑顔をカメラに収めました。

子育ては大変なこともありますが、子どもたちの笑顔や行動で、幸せな気持ちになることもあるのではないでしょうか。朝起きて、子どもたちを見ると「今日も一日頑張ろう」と気合が入ることも。





投稿者・やんちゃ4兄弟の母(8y3y1y+0y5m🆕)(@kozu0312)さんが起きると、隣でうれしそうに足を掴んでいた5か月の息子がいたそう。まさにベストショット、弾けるような笑顔をカメラに収めました。思わずキュンとする素敵なお写真がこちら！

©kozu0312

起きたら隣にめっちゃ嬉しそうに足掴んでる赤ちゃんいた、かわいい

起きてこの弾けるような笑顔を見たら「生まれてきてくれてありがとう」と、じんと心に染みそうです…。今日も一日頑張ろう！と気合を入れられそうな、幸せいっぱい素敵な笑顔ですね。



この投稿には「起きるの待っててくれたと思うと余計にかわいいですよね☺️」「まさにヨガのhappy babyのポーズのお手本だわー🥰かわいい💕」といった温かいコメントが寄せられていました。見て見て足掴めたよ～とママに見せたくて、待っていたのかもしれませんね。赤ちゃんのニッコリ笑顔に癒される、素敵なお写真でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）