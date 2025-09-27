リムを握る手は力を抜けない

基本技術は戦前にあるMG TD ミジェットがベースの、アーノルトMG ドロップヘッド・クーペ。クラッチは乾式で、慣れるまでは滑らかな発進が難しい。しっかり回転数を上げてスパッと繋ぐ方が、ボディをユサユサ震わせなくて済む。

モトリタ社製ステアリングホイールの反応は、クイックでダイレクト。TDのものより小径で、低速域では重い。ステアリングラックは先進的といえたラック＆ピニオン式で、フィードバックが頼もしい。



アーノルトMG ドロップヘッド・クーペ（1953〜1954年／北米仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

直進性は良くなく、リムを握る手は力を抜けない。長時間運転すると、痺れてくる。

それでも、アーノルトMGは身軽。ベルトーネ社のボディを被っても、車重はTDとさほど変わらないからだろう。1250ccの直列4気筒「XPAG」エンジンが、小気味よく速度を乗せていく。

キビキビと向きを変える仕草が笑顔を生む

100km/hへ迫ると加速は鈍るものの、ギア比がショートで、70km/hくらいまでなら充分活発。路面の細かな感触が伝わり、スピード感は高い。

カーブへ突っ込むと、英国の一般道での最高速度、97km/h以下でもボディは外側へ傾く。とはいえバランスに優れ、低い速度域でも操る楽しさに溢れている。キビキビと向きを変える仕草が、笑顔を生む。運転体験は格別だ。



これを200台アメリカへ輸入しようと考えた、スタンレー・アーノルト氏へ共感できる。スタイリッシュで運転が楽しく、当時のイタリア車と異なりメンテナンスは難しくなかった。彼はMGのディーラー網を現地で築いており、サービス体制も整っていた。

当時のアメリカでのMG TDの価格は、ベース仕様で2157ドル。他方、アーノルトMG クーペは2995ドルで、コーチビルド・ボディであることを考えると競争力は低くなかった。ドロップヘッド・クーペも、150ドル増しだった。

期待ほど売れなかったアーノルトMG

反面、トライアンフTR2より高く、直列6気筒の初代シボレー・コルベットも数100ドル高いだけ。その頃は世界最速の1台といえた、ジャガーXK120も4000ドルしなかった。

最終的に、スタンレーの期待ほどアーノルトMGは売れなかった。200台を見込んでいたが、1954年までにクーペは66台、ドロップヘッド・クーペは37台に留まった。残存数は約半数といわれ、コレクターズアイテムとして近年は評価を高めている。



今回ご登場願った1台は、1954年7月にインディアナ州へ納車された。1953年10月には北米大陸へ上陸していたが、買い手は翌年まで現れなかったらしい。その後は転売され、2002年に重点的なレストアが施されている。

ボディは、本来はダーク・グリーンとグレーのツートーンだったが、ブラックとブラウンへ塗り替えられている。現在は、アーノルトMGをもう1台所有しているという、ポルトガル人がオーナーだ。

トリノの自動車メーカー全体へ活気を与えた

量産されるライバルへ並ぶ価格だったら、アーノルトMGはもっと売れていただろう。MGは1955年にMGAを発売するが、同等の洗練度に達したのは、1960年代のMGBになってから。恐らく、数100ドル安ければ可能性はあったはず。

実際は、満足いく利益が生まれることはなく、他の事業から資金の借り入れは続いた。それでも、スタンレーはイタリアン・コーチビルド・モデルへの興味を絶やすことはなかった。アルファ・ロメオがコンセプトカーのBAT 5を発表すると、買い取ったほど。



ベルトーネ社のヌッチオ・ベルトーネ氏は1963年の講演で、1950年代に事業が揺らぐ中、スタンレーとのビジネスが救済になったと認めている。トリノの自動車メーカー全体へ、再び活気を与えることへ繋がったと振り返ってもいる。

「われわれの事業へ、彼は多くの貢献をしました。得意とすることが、国内では充分に理解されていませんでしたが、彼はすぐに理解してくれたんです。あれがなければ、今日の発展はなかったでしょう」

アーノルトMG ドロップヘッド・クーペ（1953〜1954年／北米仕様）のスペック

英国価格：3145ドル（新車時）／15万ポンド（約2970万円／現在）以下

生産数：37台（ドロップヘッド・クーペのみ）

全長：4064mm

全幅：1524mm

全高：1397mm

最高速度：120km/h

0-97km/h加速：23.0秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：949kg

パワートレイン：直列4気筒1250cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：54ps/5200rpm

最大トルク：8.6kg-m/2600rpm

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）